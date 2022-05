La calculadora de la salvación ¿Cuántos puntos necesita el Mallorca?

La carrera por la salvación entra en su esprint decisivo con sólo cuatro jornadas por disputarse y el Mallorca, que este sábado a las 14:00 juega un partido trascendental ante el Granada, echa mano de la calculadora para saber donde está la línea que separa la permanencia en Primera del descenso a Segunda División. Los duelos directos aún pueden hacer oscilar la cota de puntuación que permite evitar el precipicio, pero una de las ventajas de las que dispone el conjunto de Javier Aguirre es depender de sí mismo. Eso sí, eso tampoco es una garantía y el resultado de la próxima jornada podría obligarle a ganar igualmente todos sus partidos.

11 - Rayo Vallecano (41 puntos)

Virtualmente está salvado, matemáticamente puede estarlo esta misma jornada, cuando visite al Getafe este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez. Después de dar la sorpresa en el Camp Nou y doblegar al Fútbol Club Barcelona, si gana, su permanencia en Primera División será un hecho. Si no lo hace, pero el Granada no vence su encuentro ante el Celta de Vigo en el estadio de Balaídos, también. Por delante tiene Getafe (F), Villarreal (C), Real Mallorca (F) y Levante (C).

12 - Celta (40 puntos)

El equipo de Coudet, que se ha visto salpicado en las últimas horas por la condena a cuatro años de prisión a su delantero Santi Mina por abusos sexuales, también tiene la permanencia prácticamente hecha. Será matemática si gana este sábado en Balaídos a un rival que apura sus opciones de seguir peleando hasta el final como el Alavés o si el Granada pierde frente al Mallorca. Su calendario le llevará a enfrentarse al Alavés (C), Barcelona (F), Elche (C) y Valencia (F).

13 - Elche (39 puntos)

Con ocho puntos de ventaja sobre las posiciones que abogan al descenso a falta de doce por jugarse y con la diferencia particular ganada frente al Mallorca, al Alavés y al Granada, tiene la permanencia prácticamente sellada. Tras la gran reacción experimentada por los franjiverdes desde la llegada de Francisco al banquillo, será suya sin aguardar más ni esperar otros marcadores si vence este sábado al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. En su agenda están Cádiz (F), Atlético de Madrid (C), Celta (F) y Getafe (C).

14 - Espanyol (39 puntos)

En una situación similar al Elche, con que sume una victoria en las últimas cuatro jornadas está salvado. El esprint final comienza este domingo en su casa contra Osasuna. Tiene que enfrentarse a Osasuna (C), Alavés (F), Valencia (C) y Granada (F) en un horizonte que podría parece complicado que pueda comprometerse. Los de Vicente Moreno cayeron con estrépito la pasada jornada en el Santiago Bernabéu coincidiendo con el título liguero del Real Madrid y tratarán de resarcirse en su estadio, donde han venido cosechando mejores resultados que a domicilio.

15 - Getafe (36 puntos)

El empate contra el Betis mantiene aún las alarmas en el equipo de Quique Sánchez Flores, que pareció salvado hace tiempo, pero que no lo está. Tiene cinco puntos de diferencia sobre el descenso. Necesita al menos cinco puntos más en las cuatro citas finales para sólo depender de sí mismo. Menos de eso podría causarle un susto de última hora, siempre que al menos tres de los cinco rivales por debajo en la tabla lo ganen todo o casi todo. Tiene la permanencia encarrilada. Este domingo recibe al Rayo en el Coliseum en un derbi madrileño en el que pued dejar apalabrado su objetivo. Todavía tiene que enfrentarse a Rayo Vallecano (C), Osasuna (F), Barcelona (C) y Elche (F).

16 - Real Mallorca (32 puntos)

Ganador de sus dos últimos partidos en casa y perdedor de sus dos compromisos más recientes fuera, tiene un partido crucial este sábado en su terreno contra el Granada, que está en descenso. Dependiendo de su resultado, verá o no con más claridad su continuidad en Primera División. Por ahora, depende de sí mismo para lograrla, pero una derrota esta jornada lo pondría al borde del abismo. Para no esperar a otros marcadores, sólo ganarlo todo garantiza sí o sí su salvación. Tiene la diferencia particular de enfrentamientos ganada al Cádiz y al Alavés y perdida con el Levante. En su calendario están Granada (C), Sevilla (F), Rayo Vallecano (C) y Osasuna (F).

La Copa és la 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐂𝐈𝐎́ 🏆



👉🏻 𝐆𝐑𝐀-𝐍𝐀-𝐃𝐀 pic.twitter.com/hVhgE5O44J — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 5, 2022

17 - Cádiz (32 puntos)

Un punto por encima del descenso, al igual que el Mallorca, la única forma de sólo depender de sí mismo es ganarlo todo. Pero, si es capaz de vencer este sábado al Elche en el Nuevo Mirandilla, dará un buen paso adelante, por el duelo entre el Mallorca y el Granada, beneficioso para él sea cual sea el resultado mientras gane su duelo. Tiene perdida la diferencia particular de enfrentamientos con el Mallorca, ganada con el Levante, igualada con el Granada y por definir con el Alavés, al que visita en la última cita. Tiene que jugar contra Elche (C), Real Sociedad (F), Real Madrid (C) y Alavés (F).

18 - Granada (31 puntos)

En puestos de descenso en la actualidad, con dos empates consecutivos desde la llegada de Karanka a su banquillo, se juega mucho en el duelo de este sábado contra el Mallorca. A pesar de su posición, depende de sí mismo para salvarse. Si lo gana todo esquivará el descenso, pero para ello todo está sujeto a un triunfo en Palma. Si no, deberá aguardar tropiezos ajenos. Tiene ganada la diferencia particular con el Alavés e igualada con el Levante y el Cádiz.

19 - Alavés (28 puntos)

Dos victorias en las últimas tres jornadas reactivan al Alavés, a cuatro puntos de la salvación. En el mejor de los casos, con tres victorias podría escapar del descenso. En el peor, necesitaría los doce puntos en juego, aunque ni una ni otra situación garantizan su permanencia. No depende de sí mismo por el momento aunque emite sensaciones diferentes desde la llegada de Julio Velázquez al banquillo, donde cuenta con el mallorquín Jaume Mut como segundo entrenador. Este sábado visita al Celta en Balaídos. Tiene perdida la diferencia particular con el Mallorca y el Granada y a la espera contra el Levante y el Cádiz, a los que se mide en las dos últimas jornadas. En su calendario están Celta (F), Espanyol (C), Levante (F) y Cádiz (C).

20 - Levante (26 puntos)

Pese a su reacción, el Levante está al filo del descenso. No le queda margen apenas, entre la distancia a la que está de la permanencia -seis puntos- y los enfrentamientos directos de algunos de sus rivales cercanos. En el mejor los casos, necesitará como poco siete puntos; en el peor, los doce. Y ninguno de ellos arroja certezas para luego conseguir la salvación en LaLiga Santander. Su situación ya es límite en su duelo en casa de este viernes ante la Real Sociedad. Áún tiene por delante a Real Sociedad (C), Real Madrid (F), Alavés (C) y Rayo Vallecano (F).