El Mallorca cumplió con el primer examen y ganó tres puntos de oro ante el Deportivo Alavés. Cumplido el primer reto ahora resta espera a ver lo que ocurre en esta jornada intersemanal. La primera cita importante es mañana a las siete de la tarde en el Atlético-Granada. El equipo andaluz ocupa la antepenúltima posición con 29 puntos, mientras que por debajo está el Levante, que jugará el jueves a las siete de la tarde ante el Sevilla en el Ciutat de València. Esta jornada el otro partido marcado en rojo es el choque que disputará el Cádiz ante el Athletic Club el jueves a las ocho de la tarde. Habrá que esperar a final de esta jornada para definir la posición final.

El Mallorca ahora ya mira también al sus dos próximas citas en Son Moix. Este fin de semana no hay Liga y ante el Barça en el Camp Nou se jugará el próximo uno de mayo. A partir de ahí llegará otro encuentro clave en las aspiraciones de mantener la categoría, el choque frente al Granada, que por el momento no tiene ni día ni hora fijado. Tras visitar Sevilla recibirá al Rayo en otro choque que se presume vital para los intereses del quipo bermellón. El de ayer fue el primer gol de Abdón en Primera en Palma, antes había anotado en Vallecas y también en Copa frente al Espanyol. «Me han caído lágrimas al final. Si el resultado hubiera sido opuesto no sé si habrían dado ocho minutos. Cada partido es una final y un sufrimiento y hay que seguir en esta línea», manifestó el jugador de Artà.

El de este martes era para el jugador de Artà y para el equipo una jornada marcada en rojo. «Era un día importante, teníamos que dar un paso. Sabía que mi momento llegaría. El fútbol estos últimos tiempos era un poco injusto conmigo, pero muy feliz por poder aportar el gol, mi trabajo y el sentimiento hacia el escudo», apuntó el futbolista mallorquín. «Ahora queda la recta final y el equipo está preparado. La afición en momentos como este siempre están ahí y les pedimos el último esfuerzo. Nosotros lo daremos todo», subrayó.