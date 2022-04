El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, admitió este sábado, tras la derrota ante el Elche (3-0), que la diferencia en las dos áreas condenaron a su equipo en el Martínez Valero. «El resultado no refleja lo que vimos. Mi portero tiene dos actuaciones en toda la segunda parte. No nos han tirado catorce veces», dijo el mexicano en una rueda de prensa en la que se mostró disgustado con el resultado, pero «contento» con lo que vio. «Me ocupa el resultado, la imagen he de decir que me gustó lo que vi. El primer equipo (el del primer tiempo) fue ordenado, bien organizado, y el trabajo se fue al traste con el gol del rival al final. En el segundo pudimos empatar el partido, pero las áreas nos condenaron», reflexionó.

Ejercicio de autodestrucción «Pudimos empatar perfectamente en la segunda parte, en la que tomamos la iniciativa del juego, pero no entró la pelota. Solo queda felicitar al rival», añadió el preparador, quien no se mostró sorprendido por el nivel del Elche «porque sabía que se iban a jugar la vida». «Nosotros nos podemos ir satisfechos con la actitud de los jugadores, no con el resultado. El equipo ha dado un paso al frente y me gustó lo que vi». «Estábamos bien hasta el final del primer tiempo, pero llegó ese despiste», añadió el entrenador en alusión al primer gol, anotado por Mojica. Aguirre reiteró que se va de Elche «satisfecho» con la actitud de los jugadores y afirmó que el Mallorca «dio un paso al frente» a pesar de la derrota. «Por suerte tenemos una revancha cerca», dijo en referencia al partido ante el Alavés del próximo martes.