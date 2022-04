Javier Aguirre: «Ante el Elche tenemos que disputar un partido digno y fuerte»

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, ha manifestado en la previa del encuentro que enfrentará este sábado a su equipo ante el Elche (Estadio Martínez Valero, 14:00 horas) que el contrario de esa jornada es «un rival directo» y que será necesario hacer un partido «digno y fuerte». «Ellos preparan el partido como si fuera una final y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Debemos ir preparados para ello. Ellos juegan bien, han tenido rivales muy duros, pesados, que pelean por Europa y no nos vamos a fiar. Vamos con la mejor mentalidad de hacer un buen partido y tratar de sumar los tres puntos», apuntó Aguirre. «Nosotros estamos muy metidos, están a tres puntos de nosotros, se pueden ir a seis, es una final para ellos, con su gente, llenando el estadio y el ánimo de mi equipo es bueno. Les metí cuerda y entrenamos intensos y vamos con mucha ilusión de hacer un partido digno, intenso y fuerte», declaró el entrenador del Mallorca.

Sobre los jugadores disponibles indicó que a excepción de los lesionados Sedalr, Galarreta y Greif, todos están para entrar: «El resto está disponible y todos tienen ganas de jugar, me lo demuestran día a día. Benditos problemas, estoy contento con la disposición de los jugadores», indició el mexicano. «Ahora jugamos contra Elche y después contra Alavés y sería bueno sumar muchos puntos, no es una semana definitiva, pero sí determinante», señaló Javier Aguirre.

Sobre el rival de mañana, el entrenador destacó la capacidad del Elche «de jugar bien al fútbol». «Ellos juegan bien al fútbol, se abren, no se escaquean y en ese afán de ir a por la victoria, deja espacios, son partidos abiertos, de ida y vuelta e intentaremos contrarrestar esto y jugar juntos, presionando arriba o bien en el bloque medio, pero la fortaleza del conjunto es lo que nos ha venido bien. No ser tan abiertos de golpe a golpe y de área a área. Ahora tenemos un respiro más. Ya al final del partido ante el Atlético vi lágrimas en los jugadores, la comunión con la gente, el sí se puede, me estremeció y se quitaron un peso de encima ahora espero que se liberen un poco más, que den un paso al frente y jueguen al fútbol mejor con la pelota», indicó

Sobre la necesidad de tratar de ir más a por los partidos, el entrenador indicó que en la situación actual no es fácil destaparse. «Si el equipo estuviera octavo o noveno, ahí jugamos todos al fútbol, combinamos, hacemos doscientos pases, quinientos si es necesario, pero si haciendo eso el equipo está en descenso, hay que hacer algo distinto para salir. No voy a hablar del pasado ni mucho menos, pero es cierto que el equipo necesita estirarse un poco más, crear ocasiones, pero en base a mi experiencia, el momento sigue pidiendo esto. Queremos que el equipo se quede en primera y todos contentos y poca gente se acordará de los quinientos pases».

Sobre la estadística que dice que el equipo que gana al campeón de la pasada Liga no desciende, el entrenador fue claro: «No la conozco a la estadística y me la suda. Los números son divertidos para ustedes que se entretienen con ello«. Después del Elche vendrá el encuentro ante el Alavés, otro partido clave para conseguir atar la permanencia. «No me gusta anticiparme a las cosas, respecto al partido del Alavés. Pero sí veo lo que ocurrió, lo visto el otro día, la comunión con la grada fue fantástica, en un horario raro en el fútbol y sé que el horario y el día que le pongan, si la gente ve que el equipo le corresponde, ellos también responderán. No me queda duda de que nos apoyarán, la gente está metida con el equipo. Y fui a las peñas y me dijeron que el apoyo lo va a tener. La afición está con nosotros a muerte, lo sé».

Take Kubo puede que no sea titular ante el Elche. De hecho es una de las dudas del entrenador con vistas a este partido: «Me gustó mucho lo que hizo cuando salió al campo ante el Atlético y esta semana ha entrenado muy bien, está preparado, no sé si saldrá de inicio. Es un gran jugador y excelente muchacho, pésimo corte de pelo, pero gran muchacho».

Sobre el posible regreso de Ruso para jugar de central junto a Valjent y Raíllo, el entrenador apuntó: «Me gustan todos los jugadores que han jugado de central, Russo lo han hecho muy bien, Oliván también, cualquiera de los cuatro merecen jugar. Igual que con Take, con Kang In, pero son las cosas que los entrenadores tenemos que decidir y resolver. Cualquier detalle cuenta, llegar un minuto tarde al desayuno o que lancen un balón ahí enfadados, cualquier detalle cuenta», concluyó.