El primer sábado de abril el calendario musulmán alcanzó el noveno mes lunar y, con él, llegó el Ramadán. Afecta a más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo y entre ellos tres futbolistas que conviven en el vestuario del Real Mallorca: el ghanés Iddrisu Baba, el senegalés Amath Ndiaye y el kosovar Vedat Muriqi. Los tres intentan compaginar durante estos días - concluye el próximo día 1 de mayo- sus exigentes actividades profesionales con sus creencias religiosas. Los tres están adaptando el Ramadán al calendario del equipo para no condicionar su trabajo, ya que no quiere que se acabe convirtiendo en un problema, aunque Vedat Muriqi sí que recupera sus obligaciones en los días de asueto y lo sigue de forma estricta cuando no tiene entrenamiento. En cuanto a Baba y Amath, no han variado sus hábitos y se han concedido una exención hasta la finalización de la temporada -un hecho habitual entre los deportistas de élite- para que los mandatos religiosos no intercedan en sus responsabilidades deportivas.

Entre otras muchas obligaciones, el Ramadán obliga a no beber ni comer entre el alba y el crepúsculo y eso puede acarrear un debilitamiento físico importante cuando se entrena al menos una vez al día. Sólo se permite la ingesta de alimentos y líquidos de noche, lo que hace que los jugadores tengan que colocar sobre la balanza la fe y el fútbol. Y no todos se comportan del mismo modo. Desde el inicio y, hasta que transcurran 30 días todos los musulmanes adultos, sanos y con juicio, ya sean hombres o mujeres, deben cumplir uno de los cinco pilares básicos de su religión: el ayuno diario que realizan los musulmanes entre la salida y la puesta del sol. Constituye uno de los cinco pilares básicos de la religión (los otros cuatro son la profesión de la fe, la oración, la limosna, y la peregrinación a La Meca). El caso de los tres jugadores del Mallorca no es exclusivo. De hecho, hay muchos ejemplos cercanos: Kondogbia en el Atlético de Madrid; Ousmane Dembélé en el FC Barcelona, Yassine Bounou, Munir El Haddadi, Youssuf En-Nesyri y Karim Rekik en el Sevilla FC; Aissa Mandi y Arnaut Danjuma en el Villarreal; Nabil Fekir en el Real Betis; Oussama Idrissi en el Cádiz; Mouctar Diakhaby e Ilaix Moriba en el Valencia CF y Enis Bardhi y Skhodran Mustafi en el Levante en Primera.