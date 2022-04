Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, se mostró feliz al final del encuentro por el triunfo conseguido ante el Atlético de Madrid poniendo en valor precisamente que se ha conseguido frente a un equipo que está luchando por la Champions. «Hay que entender donde está el Atlético, está jugando con el City y el otro día jugó un partido muy serio y eso te da doble valor. El de hoy fue un encuentro de muy pocas ocasiones, pero tuvimos la fortuna de que en este escenario el plan cayó de nuestro lado», manifestó Aguirre.

El técnico se mostró muy satisfecho por el trabajo del equipo. «Los jugadores entienden que el camino es poner la individualidad al servicio del equipo, juntarse, ser un grupo sólido, fútbol tienen en sus botas y saben jugar y de repente tanta derrota te va minando el ímpetu y el ánimo y hoy los chicos se quitan de encima una enorme presión. El tamaño del rival hay que valorarlo también ahí está«, apuntó el mexicano.

«Es demasiado duro por los chicos, yo llegué Getafe, poco pudimos hacer, debo decir también que después de ver la jugada, Mateu Lahoz y el VAR aciertan (en la acción del penalti), lo quería decir. Me subí al barco que estaba en alta mar con esa carga de derrota y derrota y aprovechamos que los dos rivales cerca de nosotros perdieron y esta victoria ante el Atlético es una inyección de ánimo para todos», apuntó el entrenador del Mallorca.

Sobre su debut en Son Moix, el entrenador calificó de «fantástica» la experiencia vivida. «Miraba para arriba y estaba encantado. La gente estaba con el equipo todo el partido animando con las banderas y me gustó mucho además que vi a muchas mujeres y niños, que van sembrando la semilla del mallorquinismo. La gente quiere los colores y luego todo el mundo chillaba al árbitro y ahí estuvimos todos. Yo estaba tranquilo, pero el banquillo no, debe ser la edad. Yo creo», declaró.



Sobre la gran actuación de Take Kubo saliendo desde el banquillo, el mexicano desveló que el japonés debía ser titular, pero cambió de opinión. «Take entrenó de titular en la semana y no me gustó nada, le dije los motivos por los que no salía de inicio y merecía jugar porque salvo el entrenamiento que tuve que decidir no me gustó, le vi apático, frío y esa fue la sensación que tuve y yo tengo que tomar decisiones. El tenía muchas ganas, había sido titular durante la semana, y jugando así es el mejor Take. Estoy contento con él», declaró Javie Aguirre.



El entrenador insistió en que los futbolistas toman aire tras este triunfo. «Creo que los jugadores se quitan una presión enorme de encima después de siete semanas perdiendo. Ellos debían pensar que hacían todo y volvían a perder. De repente sucede esto en fútbol que ligas inexplicablemente derrotas y hoy van a tomarse un par de cervezas a gusto, ver la mujer, hijos y pasarlo bien después de unas semanas donde no había tantas alegrías», dijo.

Sobre el estilo de juego, el entrenador dijo: «Llevamos doce días, el cuerpo me pide hacer un equipo ordenado, parar la sangría, parar las derrotas, eso me pide el cuerpo». Respecto a la situación de Baba tras recibir el balonazo en la cara, el entrenador comentó: «Le estaban haciendo un electrocardiograma, le dije vamos negrito, con cariño,…lo vi bien, asustadillo. Lo vi asustado, le dije no pasa nada hijo, tenía además una herida en el pie, había sangre y le vi carita de asustado cuando le ponían chupetes y el collarín. Esperemos que solo sea un pelotazo y nada más».

Sobre Antonio Sánchez, el entrenador también tuvo palabras muy agradables. «Me encantó, recibió un premio esta semana y se vino arriba y se le vio feliz. Me gustó mucho en la posición de doble pivote, es disciplinado, tiene pundonor y ganas y es de casa y la ovación se la mereció», concluyó.