El Real Mallorca rompió la racha de derrotas y se reencontró con el triunfo ante el Atlético de Madrid gracias al gol de Muriqi de penalti en el minuto 67 de partido. Fue sin duda un gol de oro para los bermellones, que sacaron petróleo de un partido donde lo único que importaba era ganar. Con una defensa numantina y el orden como principal consigna, Javier Aguirre desmontó a un Atlético que no encontró nunca el camino para batir la meta rojilla. Con este triunfo el Mallorca toma impulso y sale de los puestos de descenso. En estos momentos es cuarto por la cola con 29 puntos, uno más que el Cádiz, que tras perder en casa ante el Betis pasa a ocupar la antepenúltima posición.

La primera parte fue para olvidar. No sucedió absolutamente nada ni en un área ni en otra y todo quedó pendiente para lo que pudiera suceder tras el descanso. La segunda mitad fue algo más animada y el Mallorca y el Atlético se animaron algo más, sobre todo los rojillos. El conjunto de Simeone no demostró su condición de tercer grande y jugó un encuentro mediocre siempre a merced de un rival que le supo cerrar los espacios en todo momento.

En la segunda mitad el choque se animó. No hacía falta hacer mucho para cambiar el color del encuentro. Raíllo despejó un balón centrado del Atlético en el 57 con cierto peligro y Dani botó una falta con mucha intención poco después. Un remate de Kubo por encima del larguero fue la tercer noticia que estaba dando el choque en Son Moix. Algo es algo. Pero la acción clave del choque llegó en el minuto 65 cuando Reinildo pisó a Maffeo en el área y el colegiado señaló penalti. No hubo discusión. Muriqi tomó la responsabilidad y no falló. El kosovar resolvió bien la pena máxima y avanzó al conjunto rojillo en el marcador.

A partir de ahí tocaba hacer un ejercicio de resistencia en los minutos que restaban de partido más lo seis de añadido que aplicó el colegiado. Fue a la desesparada el equipo rojiblanco y los baleares buscaron defender un marcador que valía en ese momento su peso en oro. Baba recibió un balonazo que le obligó a dejar el campo, pero el marcador ya no se movió. El equipo rojillo sumó tres puntos que valen su peso en oro y que le sirven para salir de los puestos de descenso.