Son Moix, el gran aliado del Mallorca

El gran aliado del Real Mallorca para este final de temporada es Son Moix. Por el estadio de Camí dels Reis pasan gran parte de las aspiraciones de mantener la categoría siempre que cambie la dinámica del equipo en su casa. Si el equipo consigue no despegarse de esa zona de salvación, de la que le separa en estos momentos un punto, el conjunto bermellón va a tener muchas opciones de dar el salto si no falla en encuentros como el del Alavés dentro de cuatro jornadas o contra el Granada, que se disputará de aquí a seis partidos.

Sin embargo, como recordó Javier Aguirre, todo esto ahora es hacer cuentas en el aire porque lo que realmente importa es sacar adelante el próximo encuentro ante el Getafe. A partir de ahí ya se verá. No obstante, el valor de los encuentros como local no puede echarse a perder como ha ocurrido durante muchos encuentros durante esta temporada y es momento de atar la mayoría de puntos en juego. Dos de los implicados directamente en la lucha por el descenso como son el Alavés y el Granada van a pasar por Son Moix y los puntos no pueden escaparse. Son dos finales anticipadas que pueden dar al equipo el impulso necesario par afrontar los siguientes dos partidos de Liga, ante Rayo y Osasuna, que si todo va como debe, ya habrán cerrado sus temporadas. Todo tiene que valorarse, esto también. En el otro vértice, el de la dificultad extrema, está el partido que jugará la próxima semana ante el Getafe en el Alfonso Pérez. El equipo madrileño tiene en el choque ante el Mallorca a uno de esos encuentros clave para tomar oxígeno. Es la misma situación que los rojillos con los choques anteriormente mecionados.

Resulta evidente que un triunfo rojillo en el Colisero daría un vuelco completo al estado de ánimo de los mallorquinistas, pero lo mismo piensan en Getafe. Además, las bajas van a condicionar en exceso el plan de Javier Aguirre y Toni Amor. El compromiso de dentro de dos semanas ante el Atlético de Madrid requiere también de un esfuerzo especial. El conjunto rojiblanco es capaz de lo mejor y de lo peor y siempre existe ese componente de moneada al aire cuando juegas contra el grupo de Simeone.

De ahí que de estas últimas nueve finales los partidos contra Alavés, Granada y Rayo tengan un componente especial a la hora de pensar que la salvación es real y no una quimera. Además, el Cádiz, rival situado juto por encima de los mallorquinistas, afronta un calendario muy complejo durante las próximas semanas. Valencia, Betis y Barcelona son sus próximos tres partidos, sin duda compromisos muy complejos para un equipo que ha salido del descenso, pero que sigue pagando también la lacra de haber desperdiciado tantos puntos durante esta última fase de la temporada.

El Granada, situado dos puestos por encima de los bermellones, afrontará los próximos tres encuentros ante Rayo, Sevilla y Levante. La dificultad sin duda está en el choque frente al conjunto hispalense. También se medirá posteriormente al Atlético, Celta y Mallorca. No es ni mucho menos un calendario fácil para el conjunto andaluz, que se encuentra metido de lleno también en el barro.

Esta es la primera jornada en la que el Mallorca está en descenso. Curiosamente un par de horas en el vagón de cola han sido suficientes para que el club tomara la decisión de destituir a Luis García. Si bien es cierto que el equipo dibujaba una línea descendente, hasta el momento había conseguido estar siempre por encima de la zona infernal.

Salir cuanto antes mejor es ahora la gran meta, pero sobre todo lo importante es estar fuera de esa plaza en la última jornada. De nada sirve estar más o menos bien si en la fecha final el equipo cae ahí y termina descendiendo. Sin embargo, para ganar en autoestima y confianza, es clave ir sacando puntos que al menos te mantengan cerca de la salvación y poder dar el salto cuanto antes mejor. Por esto el club movió ficha, prescindió de Luis García y confió lo que resta de temporada en el mexicano. Es momento de dar un golpe sobre la mesa. Ante el Getafe toca ganar el primer combate.