Javier Aguirre ya ejerce como entrenador del Real Mallorca. El técnico mexicano, que llegaba este jueves por la mañana a Palma, ha sido presentado en Son Moix como el sustituto de Luis García Plaza y este jueves por la tarde conocerá a la plantilla y dirigirá su primer entrenamiento. Llega para ocupar el banquillo bermellón en estas últimas nueve jornadas del campeonato, aunque continuará la temporada que viene en el caso de atar la permanencia.

«Estoy muy contento de volver a la mejor liga del mundo. Es un sitio al que he venido de rival y siempre me ha causado buena impresión. Espero que nos quedemos en Primera y es la intención con la que venimos. Lo que me atrajo fue el plantel. Hay un nivel muy alto. Habrá que sacar un extra porque la situación es comprometida y se agota el tiempo», destacaba Aguirre en la rueda de prensa de su presentación.

Aguirre asegura que llega a un club «histórico y a una liga muy atractiva», en la que no entrenaba desde la temporada 2019-20, cuando estuvo a punto de salvar al Leganés. «En aquella ocasión nos faltaron unos minutos y esta vez esperamos que nos sobren», apuntaba. «Solo conozco al Mallorca desde fuera. Necesito poner el termómetro, en animómetro, y esta fecha FIFA me da más tiempo para hacerlo. No quiero hablar de lo que se hizo hasta ahora, sino partir desde cero. Es difícil hacer un diagnóstico solo como espectador porque hay muchas circunstancias que inciden en el resultado final. Quiero ver cómo están y cómo llegan los que están fuera para armar un equipo competitivo de cara al partido de Getafe». El mexicano, en cualquier caso, entiende que el Mallorca «no está en una situación desesperada».

El nuevo entrenador del Mallorca, que llega con su propio equipo de trabajo, en el que destaca el mallorquín Toni Amor, afirma que tardó menos de cinco minutos en aceptar la oferta que le planteó el club balear y que lo primero que hará al conocer a los futbolistas será hablarles con sinceridad. «No les puedo mentir. El jugador agradece que le hablen desde el corazón. La clave es empezar hoy. Nos queda una liga de 9 partidos y en 27 puntos y hay capacidad para sobreponerse. También los voy a decir que vamos partido a partido. No hay otra. No podemos hacer las cuentas de la lechera». Y a falta de definir el modelo de juego que aplicará en Son Moix, cree que todo partirá del «espíritu de lucha y la garra. Lo mínimo que le puedes pedir a un equipo es entrega en el campo. Que la gente se sienta orgullosa de verlos».