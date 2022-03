Luis García Plaza ya ha cerrado del todo su etapa como entrenador del Real Mallorca. El técnico madrileño, destituido el martes por la crisis de resultados que sacude al conjunto bermellón y lo ha instalado en puestos de descenso a falta de nueve jornadas, se despedía este miércoles con una emotiva rueda de prensa en el estadio de Son Moix, la que ha sido su casa durante casi dos años.

Acompañado por su cuerpo técnico y parte de la plantilla (Reina, Raíllo, Abdón, Brian Oliván, Jaume Costa y Salva Sevilla), Luis García Plaza, visiblemente emocionado, zanjaba entre lágrimas una etapa de casi dos temporadas al frente del conjunto bermellón. «Ayer fue un día duro, difícil, complicado. Sentía que perdía algo más que un puesto de trabajo. Me voy de un sitio donde he sido muy feliz, donde he trabajado muy a gusto y donde hemos ido cumpliendo los objetivos que nos marcábamos. Me veía capacitado para sacar la situación adelante», explicaba.

Luis García agradecía uno por uno a todos los trabajadores y empleados del club con los que ha convivido y en especial a sus futbolistas. «No nos llevamos tan mal como decían», bromeaba. «Gracias por creer en mí, por vuestro esfuerzo y dedicación. Hemos conseguido cosas muy buenas, como un ascenso con un puntuación historica y estáis a un empate del gran objetivo. Os agradezco todo. He sido muy feliz entrenándoos a vosotros y entrenando en el club. Duele, pero es la vida y hay que seguir».

El ya ex técnico del Mallorca repetía en varias ocasiones que se veía «con fuerzas para sacar la situación adelante» y está convencido de que su relevo (todo apunta a que será el mexicano Javier Aguirre, aunque el club todavía no lo ha confirmado oficialmente) alcanzará la permanencia sin problemas. «Hay un gran grupo y el que venga lo notará», destacaba. De hecho, Luis García se mostraba dispuesto a ayudar en lo que sea al próximo entrenador del equipo.

Luis García también se acordaba de la afición. «He estado desconectado pero sé que me han mandado mensajes muy bonitos en las últimas horas y quería darles las gracias, de mi parte y de mi familia. Me he sentido muy querido. Nos faltó vivir un poco mas el ascenso juntos, pero en aquel momento no se podía. Ahora el equipo os necesita. Tenéis que estar con ellos los partidos que quedan, os lo pido de corazón. Todos juntos lo conseguiréis. Ojalá os venga a visitar en Primera. Me siento muy identificado y solo puedo tener palabras de agradecimiento».