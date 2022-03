El Granada remontó un partido loco que se alargó 103 minutos en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés (2-3) y en el que todos los goles se marcaron en una segunda mitad en la que se adelantaron los visitantes, dieron la vuelta al resultado los locales y acabó ganando el conjunto andaluz. Todo ocurrió en la segunda mitad, después de la exhibición de Luis Maximiano en la primera. Tras un golazo de Sergio Escudero que remontó el equipo local en siete minutos, a través de Gonzalo Escalante y Manu Vallejo, llegó el empate de Antonio Puertas de cabeza para igualar una contienda cargada de tensión que se cerró con el tercer tanto, de Luis Suárez, en el minuto 87. Con esta victoria el cuadro andaluz logró abrir brecha con los puestos de descenso, mientras que el vasco permanece hundido en la clasificación de LaLiga Santander.

El Granada comenzó avisando en un par de ocasiones en las que la falta de contundencia de la zaga local dejó a Luis Milla libre de marca dos veces, pero no encontró puerta. El Alavés comenzó a meter ritmo al partido y creció con el paso de los minutos. No dejó salir de su campo a un Granada que buscó la espalda de la defensa albiazul con balones largos. Los de José Luis Mendilibar no lograban finalizar con criterio las jugadas hasta que en un saque de esquina, el balón se paseó por delante de la meta nazarí, remató Mamadou Loum como pudo y Maximiliano salvó el gol con una parada imposible en la línea de gol a los 15 minutos. Antes los locales habían pedido penalti por mano en el área que el colegiado consideró involuntaria. Fueron momentos complicados para el Granada, que se dedicó a repeler todos los envíos que llegaban por ambas flancos del ataque babazorro.

La tensión crecía por momentos, sobre todo cuando Joselu Mato falló su primer penalti del curso, que cometieron sobre él en el minuto 26 y que el colegiado señaló tras consultar con el VAR. Maximiano adivinó el lanzamiento del delantero, pero el Alavés continuó con su plan de partido y no dejó de apretar a un Granada que no encontraba la forma de salir de su presión. Antes del descanso, el asistente anuló un gol de Escudero tras un rechace después una buena salida de Fernando Pacheco, en una de las pocas intervenciones del extremo en la primera parte. Un golazo de volea de Sergio Escudero tras un saque de esquina de Álex Collado perforó la portería de Pacheco, que no pudo hacer nada ante la velocidad del disparo del jugador del Granada, que adelantó a su equipo en el minuto 50. La alegría duró poco en el plantel granadino pues en solo siete minutos el Alavés dio la vuelta al partido con goles de Gonzalo Escalante y Manu Vallejo.

En el minuto 53, también en un saque de esquina, empataron los babazorros con un buen remate en plancha del argentino y en el 57 anotó el segundo Manu Vallejo al empujar en la línea de gol un centro de Luis Rioja que no alcanzaron Joselu Mato y Gonzalo Escalante. Fue un duelo cargado de tensión en el que los estados de ánimo cambiaron constantemente y los asistentes jugaron un papel fundamental al anular dos goles de los granadinos por fuera de juego. De hecho, el VAR tuvo que intervenir para que el Granada sumara su segundo gol. Después de varios toques de cabeza dentro del área de los jugadores granadinos, un remate de Antonio Puertas lo sacó Fernando Pacheco sobre la línea de gol, pero el videoarbitraje determinó que el balón había entrado, después de algunos minutos de revisión. Fue un tanto que bajó las revoluciones del partido y, sobre todo, del Alavés, que tuvo dudas en defensa y provocó que Luis Suárez se plantara solo frente a Pacheco en un mano a mano que tiró fuera después de un buen pase filtrado de Jorge Molina.

El Granada acabó más entero el partido y se aprovechó de las dudas del conjunto vitoriano, que fue superado por velocidad y encajó el tercero en un contragolpe muy bien culminado por parte de Darwin Machís y Luis Suárez en el minuto 87. Cayó como un jarro de agua fría en Mendizorroza el gol del cuadro andaluz y el Alavés lo intentó de todas las formas posibles en un partido loco que incluso se cerró con una pequeña tangana que acabó con el portero suplente Aarón Escandell expulsado tras enfrentarse en la banda con Gonzalo Escalante.

- Ficha técnica:

2 - Alavés: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte (De la Fuente, min.87) ; Loum (Pons, min.78), Escalante, Édgar Méndez, Rioja; Vallejo (Jason, min.78) y Joselu (Toni Moya, min.67).

3 - Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Germán, Escudero, Carlos Neva (Siro, min.57); Petrovic (Eteki, min.84), Luis Milla, Álex Collado (Puertas, min.62); Uzuni (Luis Suárez, min.62) y Molina (Machís, min.84).

Goles: 0-1, m.50: Escudero. 1-1, m.53: Escalante. 2-1, m.57: Vallejo. 2-2, m.75: Puertas. 2-3, m.87: Luis Suárez.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité balear). Expulsó a Aarón Escandell, portero suplente del Granada, con roja directa cuando estaba en el banquillo (min.95). Amonestó a los locales Loum (min. 4), Tenaglia (min.41), De la Fuente (min.89) y Escalante (min.95), y a los visitantes Quini (min.27), Uzuni (min.45), Petrovic (min.61), Germán (min.89), Escudero (min.95) y Díaz (min.96).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima novena jornada de la LaLiga Santander disputado en Mendizorroza 16.209 espectadores (lleno). La recaudación íntegra se donó a los refugiados de Ucrania a través de la ONG "Save the children". Los jugadores locales calentaron con una camiseta blanca y negra en conmemoración del día internacional de la eliminación de la discriminación racial.