Luis García Plaza: «Tenemos que aumentar el acierto en las áreas»

El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, ha analizado este sábado el próximo partido de su equipo, contra el Espanyol, en el que tratará de poner fin a la peor racha de resultados de toda la temporada. Los bermellones visitan este fin de semana el campo del conjunto perico en un partido que será fundamental para la carrera por la permanencia.

«Está claro que llevamos una mala dinámica de resultados, pero es injusta», volvía a destacar el entrenador bermellón. «Al equipo lo veo bien, entrenando con ganas, mentalizado de que quedan diez finales e inmerso en la lucha. Lo que tenemos que hacer es un buen partido, que las sensaciones sean buenas y, a partir de ahí, hay que aumentar el acierto en las dos áreas. Por ejemplo, llevamos tres penaltis en los últimos cinco partidos. Tenemos que corregirlo. Y mañana tenemos la primera oportunidad», explicaba.

LGP, que cree que hay «dos fases» en ese calendario de diez jornadas que el quedan por delante el Mallorca, destaca el potencial en casa de un Espanyol del que subraya, sobre todo, a dos futbolistas. «El Espanyol en casa es muy fuerte y tiene grandísimos jugadores. Como al delantero de la selección española y a otro jugador que a mí me maravilla que es Sergi Darder. Es un espectáculo y está haciendo una temporada increíble, de selección. Son dos jugadores que marcan la pauta. Tendremos que estar pendientes de todos, no solo de ellos. Pero lo más importante es que seamos otra vez nosotros, que demos buenas sensaciones y tengamos ese acierto que nos falta», alega el preparador bermellón.

Al margen del partido contra el Espanyol de este domingo, Luis García Plaza volvía la vista atrás para condenar que se haya «criminalizado» a Pablo Maffeo por su jugada con Vinicius durante el último partido contra el Real Madrid. «La entrada de Maffeo es de tarjeta roja, pero se le ha llamado asesino, carnicero… El que tiene que jugar con diez jugadores desde el minuto seis es el Madrid. Pablo no se lo merece. Se han pasado con nosotros y es el momento de defendernos. El trato no ha sido justo. No me parece justo que le dijeran lo que le han dicho. Se le ha criminalizado por una entrada dura».

Convocatoria

El Mallorca viaja este sábado a Barcelona con una expedición formada por los siguientes futbolistas:

Porteros: Sergio Rico, Leo Román, Pere Joan.

Defensas: Antonio Raíllo, Martin Valjent, Franco Russo, Aleksandar Sedlar, Jaume Costa, Brian Oliván, Giovanni González.

Centrocampistas: Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Iddrisu Baba, Rodrigo Battaglia, Antonio Sánchez, Clément Grenier, Javi Llabrés.

Delanteros: Abdón Prats, Fer Niño, Amath Ndiaye, Mathew Hoppe, Take Kubo, Ángel Rodríguez, Kang In Lee, Vedat Muriqi.