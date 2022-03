El Mallorca pide respeto después de los gritos racistas a Vinicius

El Real Mallorca ha pedido «respeto» ante las críticas que recibe su afición por los cánticos racistas que recibió el brasileño Vinicius durante un lance concreto del encuentro disputado el pasado lunes entre el equipo rojillo y el Real Madrid. La entidad balear indicó en un comunicado hecho público en las redes sociales que no es justo «que paguen justos, leales y ejemplares por unos sin educación ni valores», aludiendo a que los cánticos racistas los llevaron a cabo una minoría de seguidores y no la cifra de quinientos como se alude en las informaciones de LaLiga. El club añade al respecto que «nuestra afición merece todo el respeto y la diferenciación entre quien no se sabe comportar (minoría) y quien es ejemplar». El Mallorca añade también que «solo a partir de ahí se podrá avergonzar a quien no se comporta». Por el momento la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene en su poder la denuncia formulada por LaLiga y se ha abierto expediente.

El Mallorca ha manifestado al respecto que tratará de localizar a los implicados en los cánticos racistas y expulsarlos. El club balear ha enviado las alegaciones pertinentes a Competición defendiendo precisamente que fueron una minoría los seguidores que entonaron los cánticos de 'puta Madrid' y posteriormente los alusivos a Vinicius. Se espera que las diferentes razones expuestas por el club puedan prosperar y que sea una demanda que pueda ir directamente a los implicados en los insultos. Este tipo de actuaciones son perseguidas de forma especial tanto por Competición como también por Antiviolencia, pero aún así, hay aficionados que siguen proclamando este tipo de cánticos desde las gradas. El expediente abierto por ahora recopila los datos ofrecidos por LaLiga y también el acta del árbitro, que en este sentido no refleja ningún tipo de incidente de público.