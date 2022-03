El Mallorca desafía a la galaxia blanca

Son Moix acoge esta noche (21:00 horas, Movistar TV) uno de los partidos grandes del curso, incluso este año más grande que nunca. El Real Mallorca desafía en su estadio a la galaxia blanca. El Real Madrid de Ancelotti regresa a la Liga tras el éxtasis de la Champions después de certificar una remontada histórica ante el PSG. La gran duda ahora es saber cómo entrará de nuevo a la competición doméstica. La Liga es cuestión de tiempo, de que pasen algunas jornadas más. Sin embargo, para el Mallorca los puntos son clave para seguir con pulso y sobre todo abrir una vez más una pequeña brecha con el vagón de cola.

Lo mejor es que los de abajo siguen sin dar con ta tecla y este fin de semana han perdido Cádiz, Granada y Alavés y solo sumaron Getafe y Levante. Un triunfo para el equipo de Luis García valdría su peso en oro, sería magnífico para la clasificación. Sin embargo, no hay que engañarse. El equipo blanco solo ha perdido dos partidos lejos de casa, ante Getafe y Espanyol e igualado otros dos más, frente a Villarreal y contra el Levante en un choque que acabó con empate a tres. ¿Tiene posibilidades el Mallorca ante el Madrid? Si se observa lo ocurrido durante los últimos partidos no hay ninguna, —cuatro derrotas los últimos cuatro encuentros– pero cada partido es una historia y la motivación de hoy no será la misma que en otros encuentros.

Pero aún así, el Mallorca para sacar algo positivo tiene que hacerlo todo bien durante los noventa minutos y el Madrid debe pensar más en la gloria continental que no en el título que le acreditará como campeón de esta Liga. Si se da esta conjunción tal vez pueda suceder lo que todos los mallorquinistas esperan, un triunfo ante el Madrid. Cualquier otra circunstancia será desfavorable para los intereses rojillos. Del VAR mejor no hablar en partidos como el de hoy. Pero para pensar en positivo primero hay que dejar la portería a cero, algo que no ocurre habitualmente y de ahí que el Mallorca tenga tantos problemas para sumar. Es el segundo equipo que más goles ha encajado, un total de 45 por ahora y toda opción de conseguir algún punto pasa por evitar que Sergio Rico vuelva a recoger el balón desde el fondo de su portería.

Crecer

Sin duda es un mal día para pensar que no se encajará ningún gol. Cualquier jugador del Madrid tiene talento y recursos para marcar, especialmente los Modric, Rodrygo, Vinícius y Benzema. Otra cosa es que no tengan su noche o que estén acertados, pero que dispondrán de oportunidades para hacerlo eso es seguro. El Mallorca por su parte si cumple en defensa tendrá que tratar de dar un paso más para intentar vivir durante alguna fase del partido en campo visitante. Todo lo que no sea arriesgar un poco será un suicidio. En partidos como el de hoy hay futbolistas que tienen que dar un paso adelante. Jugadores como Kubo, Antonio Sánchez, Baba, Dani, Muriqi y Ángel tienen que marcar la diferencia entre otras cosas porque tienen talento, motivación y capacidad para poder hacerlo.

Con las bajas de Greif, Manolo Reina y Galarreta, esta última sin duda de vital importancia, Luis García dispondrá del resto de jugadores para poder confeccionar el once y el esquema que más le guste para poder hacer frente al once madridista. Ante el equipo de Carlo Ancelotti adelantarse en el marcador no es sinónimo de nada porque en cualquier acelerón rival el partido cambia. Hay que saber resistir, se valientes e intentar ir a por el partido. Jugar con la motivación y el factor público, que mayoritariamente debe ser mallorquinista a poco que los socios respondan. Un triunfo supondría elevar la moral rojilla hasta límites insospechados. Los de Luis García van a por todas ante un equipo en plena forma.