Grenier: «Estoy ansioso por debutar»

Todavía no ha cumplido su primera semana como futbolista del Mallorca, pero Clement Grenier ya está «ansioso» por debutar en la LaLiga vestido de rojo y negro. El centrocampista francés, el último chico nuevo en la oficina de Luis García Plaza, es ya uno más en los campos de Son Bibiloni. Reconoce que está ilusionado con este nuevo reto y que aún necesita ayuda para comunicarse, pero al mismo tiempo recalca que está preparado para cuando le necesiten. Con el equipo atrapado en un atasco y la telaraña del descenso creciendo, no parece un mal momento para saltar a la arena.

Incorporado como agente libre tras la lesión de Galarreta aprovechando ese único asiento libre que quedaba en el vestuario tras la reforma del mercado de invierno, Grenier lucirá a la espalda el dorsal número seis que dejó libre Aleix Febas y espera aportar desde el centro del campo esa chispa que necesita ahora mismo el Mallorca para volver a encenderse. «Es un momento importante en mi carrera», asegura al recordar que se ha sentido abrigado desde su aterrizaje. «Me han acogido muy bien y estoy muy agradecido por ello. Evidentemente aún existe la barrera del idioma, pero intento ir diciendo algunas palabras en español para que me entiendan. Tengo la suerte de tener a Sergio Rico y a Amath, que me ayudan a la hora de traducir al francés y a entender algunas palabras en español. Creo que poco a poco podremos llegar a entendernos de cada vez mejor y, lo que es más importante, a entendernos en el campo. Tengo muchas ganas de poder hacer el debut con ellos».

Grenier, que el pasado fin de semana ya viajó a Vigo con el resto del grupo, es consciente de los problemas que padece el Mallorca después de cuatro derrotas consecutivas que le han dejado a solo dos puntos del precipicio. «Sí, la situación no es la mejor. Si no ganamos partidos o no ganamos puntos no es fácil, pero hay que mantener la confianza porque hay muy buenos jugadores. Veo los entrenos y contra la Real Sociedad o el Celta vi cosas interesantes a las que hay que prestar atención, pequeños detalles que hay que arreglar. Tengo confianza en el equipo. Espero que demos un giro muy rápido en el buen sentido. Hay que mantener la cabeza alta y nuestros objetivos en mente», comenta, implicado, el francés. «Quiero ayudar al equipo y esforzarme al 100% por esta camiseta y debo devolverles en el campo la confianza que me han demostrado ellos».

«Mis objetivos son simples: ayudar al equipo a alcanzar los objetivos todos juntos», explica Grenier en un video difundido por el Mallorca en el que también subraya la necesidad de permanecer en Primera. «Mantenerse es muy importante para el club y para todo el mundo. Lo que podré aportar es lo que siempre he hecho durante mi carrera, las ganas de ganar cada partido y mi experiencia». En ese sentido, el exfutbolista de Lyon, Roma o Rennes, va sobrado. Además de transitar por la Ligue 1 y la Serie A, también amontona casi cuarenta partidos entre Champions y Europa League. «Tengo muchas ganas de poder empezar. LaLiga es un campeonato muy interesante y he tenido la suerte de jugar contra equipos españoles», cuenta para recordar que en las competiciones continentales ya ha cruzado sus caminos con los de Sevilla, Betis, Valencia y Real Sociedad.