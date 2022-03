Nueva oportunidad para ayudar a Ucrania con el Moviment Mallorquinista

El Moviment Mallorquinista de de Penyes, Socis i Aficionats volverá el próximo sábado, de 9 a 14 horas, a instalar una carpa en la esplanada del Mallorcafé (estadio de Son Moix) con el fin de seguir recogiendo más productos para enviar posteriormente a Ucrania. La organización de aficionados que lidera Sebastià Oliver recogió cientos de productos este pasado fin de semana y fue tal el nivel de complicidad de los seguidores del club y de ciudadanos en general que las previsiones se desbordaron hasta el punto de que se tuvieron que hacer más viajes de los previstos al centro de recogida principal e instalar una carpa más.

La gran difusión que tuvo este acto de solidaridad ha motivado que muchos seguidores quieran seguir colaborando con Ucrania y hacerlo a través del Moviment y por lo tanto uniendo su voluntad de ayudar a través de los colores del Real Mallorca. Inicialmente a falta de que se confirme el material más necesarios, se solicitan especialmente todos los productos de higiene posible, también para poder llevar a cabo curas así como medicamentos, paquetes y comida para bebes, leche en polvo, vendas, antiinflamatorios, calmantes, antibióticos, botiquines y torniquetes.

También es muy necesario entregar ropa caliente, sudaderas, calcetines, linternas, sacos de dormir, fogones portátiles, gafas protectoras y mochilas. De la misma forma son muy preciados los alimentos no perecederos como café, conservas de cualquier tipo, barritas energéticas y alimentos de este tipo, sobre todo, comida en lata que no tenga que cocinarse y que el envase no sea de cristal como por ejemplo sardinas, atún y similares.