El Real Mallorca encadena su cuarta derrota consecutiva tras caer ante el Celta (4-3) en un choque histérico y donde siempre que el equipo balear reaccionó se encontró otra vez con la respuesta del Celta. El choque se decidió al final. Salva Sevilla anotó de penalti el empate a tres en el minuto 83 y Iago Aspas, también de penalti, cerró el choque con el cuarto para los gallegos. El Mallorca cierra la jornada dos puntos por encima del descenso con la visita a las puertas del Real Madrid el próximo lunes. El equpo rojillo entra en estado de alarma situándose a las puertas del vagón de cola.

El choque fue un tobogán de sensaciones y el once balear tuvo siempre que ir a contracorriente. Al final un tanto de Salva Sevilla de penalti en el minuto 86 parecía permitir al Mallorca sumar un punto que frenaba la espiral de derrotas en la que había entrado. Sin embargo, en el minuto 95 un penalti de Valjent sentenció el partido. Aspas no falló y los puntos se quedaron en Balaídos.

A los doce minutos encajó el primero el equipo balear en un disparo de Thiago a bocajarro aprovechando un balón en el interior del área. Sin embargo el Mallorca tuvo una genial acción-reacción y prácticamente cuatro minutos después, en el 16, Jaume Costa otra vez fue el más listo de la clase y robó un balón ante la zaga rival. El lateral levantó la cabeza y vio a Gio en el segundo palo. Hacia ahí dirigió el esférico y el urugayo no falló. Empate a uno y partido nuevo.

El once de Luis García y Pedro Rostoll no supo aprovechar la inercia del empate y una vez más dio la sensación de dar otro paso atrás. Cuando esto sucede las noticias se producen en tu campo y a los 24 minutos Denis Suárez anotó el segundo para el Celta. Iago Aspas fue quien puso a prueba primero a Rico, que respondió muy bien al tiro a bocajarro del punta vigués. El rebote lo pilló Denis Suárez y tira a gol. Cervi se encontraba dentro de la portería de Rico, lo que llevó a pensar que podía ser jugada invalidada por fuera de juego. Sin embargo el VAR dejó claro que el jugador azulón no tocó el esférico. El segundo local subió al marcador.

A partir de ahí el Mallorca desapareció y Sergio Rico salvó el tercero a tiro de Thiago. Lo mejor era llegar al final con el marcador ajustado y todo el segundo tiempo para poder reaccionar. En esa fase final del primer tiempo el equipo no existió, no daba tres pases seguidos y cada uno hacía la guerra por su cuenta.

El descanso serenó los ánimos, el Celta bajó un punto su intensidad y el Mallorca dio ese paso adelante necesario para tener más presencia en campo rival y sobre todo tener algo más el balón. A los 48 minutos Take lanzó una falta desde la línea de medios al corazón del área y ahí saltó Raíllo para rematar a puerta. La pelota golpeó en Aidoo y Dituro no pudo detenerla. Empate a dos con casi todo el segundo tiempo por delante. Había vida.

Sin embargo fue el Celta el que volvió a dar el susto. A los 53 minutos tuvo el tercero Brais Méndez al rematar desde el interior del área. La pelota salió picada por encima de la portería de un Sergio Rico ya batido. El Mallorca volvió a jugar con fuego y el Celta recuperó el dominio del balón y del juego tratando de inclinar el campo a su favor. Con el Mallorca defendiendo el rival en dos centros se plantó de nuevo en el corazón del área de Rico y ahí Aspas fusiló a placer al guardameta andaluz. 3 a 2 a los sesenta minutos. El encuentro entró en esa fase donde el que marca da un paso atrás y el que recibe uno adelante. El Mallorca entendió que tenía que ir por el empate y lo tuvo a los 74 minutos en un disparo al palo de Antonio Raíllo. Mala suerte. El Celta jugaba con fuego y el conjunto bermellón avanzaba líneas. El Celta volvía a defender muy cerca de Dituro y eso suponía problemas. Aidoo era un jugador más del Mallorca por lo mal que defendía.

A falta de cinco minutos para el final, con el Mallorca volcado en ataque, Muriqi probó de disparar a puerta y Hugo Mallo tocó ligeramente el balón con la mano. El VAR alertó al colegiado y este revisó la acción y señaló pena máxima. Salva Sevilla tomó la responsabilidad y no falló. 3-3 a falta de cuatro minutos más el descuento. Todavía quedaba un mundo y a los 95 minutos Valjent cometió penalti tras interceptar un balón de Denis Suárez. Era la última acción del encuentro. Aspas tiró y no falló anotando el cuarto del Celta y cerrando el encuentro. Sergio Rico adivinó la intención al atacante y casi detuvo el balón. Al final gol y nueva derrota. La cuarta consecutiva. Los número son muy malos y el descenso está a dos puntos.

FICHA TECNICA

Celta de Vigo: Dituro, Hugo Mallo, Aidoo, Nestor, Javi Galán, Fran Beltrán, Brais Méndez, Cervi, Denis Suárez, Thiago y Iago Aspas.

Tapia por Thiago (min.62) Santi Mina por F.Beltrán (min.62); Solari por Cervi (min.73);

Real Mallorca: Sergio Rico, Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa, Baba, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Gio González, Take y Muriqi.

Cambios: Angel por Gio (min.66); Salva por Baba (min.66); Kang In por Take (min.66); Battaglia por Antonio Sánchez (min.78) y Fer Niño por D.Rodríguez (min.78)

Árbitro: Ortiz Arias (Comité madrileño). Amarillas para Fran Beltrán, Tapia, Brais Méndez, Battaglia, Muriqi, Ángel y Raíllo. Expulsó a Hugo Mallo por doble amarilla (min.85) y a Reina con roja directa (min.95)

Goles:

1-0, Thiago, min.12

1-1, Gio González, min.10

2-1, Denis Suárez, min.24

2-2, Aidoo en propia puerta, min.48

3-2, Iago Aspas, min.60

3-3, Salva Sevilla de penalti, min.86

4-3, Iago Aspas de penalti, min.86