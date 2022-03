Balaídos cita a Celta y Mallorca en un partido donde el equipo balear tiene la obligación de volver a dar la talla tras la pésima imagen ofrecida frente a la Real Sociedad. El equipo de Luis García juega con fuego estas últimas jornadas y las tres derrotas que ha encadenado le han dejado otra vez en situación comprometida. El choque de esta tarde (18:30 horas, Movistar TV) está repleto de alicientes para hacerlo interesante. De entrada está la necesidad de tomar impulso en la clasificación y agarrar tres puntos que suavicen la situación en la tabla. El segundo atractivo será conocer si el equipo ha captado el mensaje del entrenador tras el choque del miércoles y recupera la mejor versión posible. Esa que ofreció ante el Betis, aunque no se ganara, o la que fue capaz de dar ante Cadiz y Athletic Club y también contra el Valencia. Necesita el equipo rojillo dar con la tecla desde el minuto uno. Sin duda uno de los grandes problemas del grupo es lo mal que suele entrar al campo. Es pitar el árbitro y desaparecer durante un buen puñado de minutos.

Después reacciona, bien por un gol, por una oportunidad en contra o porque el choque le lleva a ser más eléctrico. Sin embargo, hoy en Balaídos es conveniente ponerse desde el primer instante porque el Celta no pierde en su estadio desde el pasado 4 de diciembre. Ese día cayó por un gol a dos frente al Valencia. A partir de ahí ganó al Espanyol, al Osasuna, Rayo y empató contra el Levante. La mala noticia son esas tres victorias consecutivas, la buena que un equipo como el granota fue capaz de cazar un punto. Puede ser un buen resultado, pero la victoria sería un tesoro tal y como se está desarrollando la competición.

El Alavés empató ante el Sevilla, un marcador que obliga por lo tanto a no fallar a los de Luis García. Deportivamente el factor más positivo es la recuperación de Baba. El jugador ya está disponible y tras la baja de Galarreta es una magnífica noticia. Sin embargo, Antonio Sánchez está en una buena dinámica y ofrece juego y trabajo. Resta por ver si se le dará o no continuidad con vistas a esta jornada. Sin embargo, ayer el propio entrenador dijo que Baba no está para los 90 minutos, tal vez una parte, por lo que hay que esperar para conocer si saldrá de inicio o lo dejará para después del descanso. A partir de ahí el preparador variará también el equipo con dos o tres cambios en la zona ofensiva y en las bandas. El principal reto es que los jugadores con más presencia en ataque sean a su vez determinantes de tres cuartos hacia adelante. Que vean puerta es fundamental.

Paso adelante

Les cuesta mucho dar un paso adelante a futbolistas del perfil de Take, Dani, Ángel o los que también salen desde el banquillo como Kang In por ejemplo. Amath, sin ir más lejos, no es la sombra de lo que fue en Segunda y cuando juega no es ese futbolista que tenía esa magia y esa chispa. Ante el Valencia el equipo tuvo hasta 23 disparos, pero muy pocos fueron bien dirigidos a los tres palos. Hay que tener esa capacidad no solo de generar, también de concretar porque solo así el Mallorca podrá sumar puntos y despegar en la clasificación.

La importancia de sacar puntos se redobla si se tiene en consideración que la próxima jornada quien visitará el estadio de Son Moix sera el Real Madrid, partido previsto para el lunes 14 de marzo. De ahí que ahora ante el conjunto vigués sea necesario como mínimo no venir de vacío. El Celta busca puntos para dejar apalabrada la permanencia en un par de jornadas más, una situación mucho más liviana que no la de un Mallorca que se ve en la necesidad de tomar impulso.

Luis García no estará en el banquillo, tampoco han viajado los dos únicos lesionados, el portero Greif y el centrocampista Galarreta. El resto están en Vigo conscientes de lo mucho que hay en juego hoy en Balaídos.

Coudet: «El Mallorca es un rival peligroso»

El argentino Eduardo «Chacho» Coudet, entrenador del Celta de Vigo, afirmó ayer sábado que prefiere «ganar 4-3 que 1-0» porque le gusta el fútbol ofensivo, por eso incidió en que necesitan mejorar «la finalización» porque en los últimos tres partidos sólo han marcado un gol. «Nos está sobrando un pase, y eso es lo que quiero cambiar. No puede ser que hiciéramos 700 pases ante el Atlético de Madrid pero no finalizáramos de acuerdo a esos números. Llegamos con mucha gente al área pero nos falta finalizar mucho más. Personalmente, está claro que prefiero ganar 4-3 que 1-0, a mí me gusta jugar a atacar», explicó en su comparecencia ante los periodistas. En este sentido, el técnico celeste indicó que a lo largo de la semana han insistido en el trabajo «de finalización» durante los entrenamientos, ya que defensivamente han mejorado «mucho» en los últimos meses.

«Seguimos pagando los resultados de las primeras fechas», puntualizó Coudet, quien podría mover su once con la entrada del delantero brasileño Thiago Galhardo, a quien ve con «ansiedad» por querer marcar su primer gol con la camiseta del Celta. En cuanto al Real Mallorca, dijo ayer que es un rival «muy peligroso» porque tiene «buenos» jugadores y viene de una racha negativa del curso, aunque él prefiere estar centrado en su equipo.