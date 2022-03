Luis García: «Debemos hacer más daño en el área rival»

Luis García Plaza, entrenador del Real Mallorca, ha manifestado en la previa del encuentro ante el Celta que Baba podrá jugar ante el conjunto Vigués, pero que todavía no está para noventa minutos. Tampoco confirmó si será titular y avanzó que habrá de dos a tres cambios en relación al once que alineó el pasado miércoles ante la Real Sociedad. El técnico se mostró confiado en que su equipo dé un paso adelante y recupere la mordiente cuando pisa campo rival. "Tengo claro quién va a jugar y ya lo hemos trabajado estos días. No vamos a hacer ocho cambios, pero sí alguno. Serán 2 ó 3, no más. Vamos a ver si apostamos por Baba, Salva o Antonio, arriba puede haber alguno, también en las bandas ya lo veréis. Más que un once tipo me preocupa que el equipo funcione bien y vuelva a ser competitivo y tener más determinación en las dos áreas. Hay que evitar el segundo gol por ejemplo de la Real y ya no hablo tanto de crear ocasiones, hago referencia a que tenemos jugadores capaces de hacer más daño y tienen que dar este paso adelante», manifestó Luis García.

Respecto al Celta, el preparador del Mallorca destacó el nivel que tiene delante. «Ellos son un equipo que tienen un estilo definido, mucha calidad arriba, con Santi Mina y Aspas. Son jugadores con gran definición y calidad. No son delanteros que tienen mucha movilidad. El Celta intenta llevar el peso del partido, pero como he dicho me preocupa que demos el nivel y buenas sensaciones. Me preocupa cómo hacerle daño, mejorar en la faceta ofensiva y cómo meterles mano», insistió el entrenador del equipo rojillo. «Tenemos que ser un equipo con más mordiente y hacer más daño. El otro día no me preocupa tanto el partido, me preocupa más que cuando impones tu criterio y eres mejor que el rival, como ante el Valencia, no ganas». El técnico indicó también que llegados a este punto de la temporada, es importante volver a puntuar lejos de Palma. «Todos los partidos son muy importantes. Tenemos un calendario con seis partidos fuera (sin contar el de hoy) y cinco en casa recibiendo al Real Madrid y al Atlético a los que podemos competir y ganarles, pero hay que sumar fuera, ante el Betis estuvimos cerca, pero no podemos ir cuatro viajes y perder los cuatro. Tiene que sacar algo y puntuar. Hay que tener esa personalidad y saber estar dentro del campo para poner en dificultades al Celta y dar un paso adelante y en tres cuartos de campo hacer más daño, tener más determinación en ataque, tenemos gente de calidad para poder hacerlo» subrayó. La nueva incorporación, el francés Clément Grenier, entrará en la convocatoria, pero no jugará porque todavía no está en condiciones de hacerlo. Luis García ha dicho que tal vez ante el Madrid o el Espanyol, el recién incorporado sí podría tener minutos. Greif y Galarreta son en estos momentos los únicos jugadores lesionados.