Luis García Plaza, «sorprendido y decepcionado» con su equipo

Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, expresó este miércoles su «sorpresa y decepción» por lo que a su juicio fue «la peor primera parte» de su equipo en toda la temporada en la derrota (0-2) ante la Real Sociedad en el estadio Son Moix. «No arrancamos mal. Tuvimos siete minutos buenos, pero después ha sido lo más decepcionante de lo que llevamos de Liga, y es difícil de explicar», señaló García Plaza. «Tuvimos una charla importante en el descanso y el equipo reaccionó e hicimos lo que teníamos que hacer, pero cuando en el fútbol regalas, como los primeros 45 minutos, al final lo pagas», añadió.

El técnico mallorquinista admitió la superioridad de la Real: «Ellos son buenos. Ese primer gol solo lo hacen (David) Silva y (Mikel) Merino, nosotros no tenemos jugadores así», indicó. Según García Plaza, «cuando se junta un mal día de un equipo inferior con un gran día de un equipo superior, pasa esto». «La verdad es que no me esperaba lo que nos ocurrió en la primera parte, fue una sorpresa para mí, esa es la palabra, más aún cuando llevábamos cuatro partidos buenos. Ahora hay que seguir, seguimos a cinco puntos de la zona del descenso y el sufrimiento será largo», aseguró Luis García Plaza.