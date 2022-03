Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, afirmó este miércoles, tras la victoria por 0-2 ante el Mallorca, que el segundo gol, obra de Mikel Merino (el primero fue de David Silva), «mató al Mallorca» justo cuando buscaba el empate con más ahínco. «Ya dije que ganar aquí, donde solo lo habían hecho tres equipos (Osasuna, Barcelona y Valencia), era difícil. Ellos estuvieron muy metidos en el partido, han tenido acercamientos, aunque es verdad que sin peligro», valoró.

El técnico guipuzcoano admitió que se va «contento» de Son Moix: «Estamos contentos por ganar y mantener la portería a cero ante un Mallorca que juega bien y es difícil ganarle. Es cierto que teníamos bajas, pero nos adaptamos. Ganar el siguiente partido (la Real se enfrentará al Real Madrid en el Santiago Bernabeú) es el único objetivo de este equipo». Alguacil también se refirió a los jugadores de la cantera y precisó que el éxito de los jóvenes obedece «al trabajo bestial» de sus compañeros, «y también, por supuesto hay que apostar por ellos»,

Con respecto a las opciones de su equipo de pelear por una plaza en la Liga de Campeones, el entrenador de los donostiarras subrayó: «La clasificación no me importa, solo me importa ganar el siguiente partido».