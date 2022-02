Frenazo del Mallorca

El Real Mallorca ha perdido ante el peor Valencia que se recuerda en muchos años (0-1). El gol de Paulista a los tres minutos fue suficiente para que el conjunto de José Bordalás se hiciera con un triunfo inmerecido a todas luces. Los de Luis García pusieron el fútbol y las oportunidades, pero faltó el acierto. El Valencia puso el gol y ese juego barriobajero que tanto gusta a su entrenador y que le valió para sumar los tres puntos.

En la primera parte las cosas empezaron muy mal. A los tres minutos el Mallorca encajaba el cero a uno cuando todavía los jugadores estaban tratando de situarse sobre el campo y calculando si el viento era a favor o en contra. En ese escenario, Paulista se encontró con un balón rechazado por Raíllo y desde treinta metros lanzó un disparo tan colocado que se coló directamente por la escuadra izquierda de Sergio Rico. El guardameta, pese a la estirada que llevó a cabo, nada pudo hacer para evitar el cero a uno en el primer disparo a puerta y prácticamente único de los valencianistas en el primer tiempo.

A partir de ahí el conjunto de Bordalás hizo lo que mejor sabe hacer, jugar al límite del reglamento para defender este cero a uno. El Mallorca trató de superar el jarro de agua fría y de meterse en el partido rápidamente. A los seis minutos Muriqi tuvo el gol del empate. Salva Sevilla filtró un pase perfecto al corazón del área y ahí el kosovar lanzó con mucha intención a puerta, pero se encontró con la reacción del guardameta rival.

A partir de ahí el Mallorca inclinó el campo a su favor. No lo tuvo fácil porque el Valencia tenía un centro del campo muy bien armado y una defensa que se ocupaba de neutralizar los espacios y el juego de Muriqi. Sin embargo, quien más problemas le causaba era Take Kubo. El japonés lo intentó en varias ocasiones cuando se aproximaba al área, pero le faltaba darle dirección al esférico.

El Valencia se llenaba de tarjetas y eso que al principio el colegiado se negaba en cortar el juego violento de los de Bordalás y castigar las protestas como la de Take. Sin embargo, la lógica se impuso en parte y los visitantes empezaron a ver amarillas. Superada la media hora de juego el Valencia volvió a dar noticias en ataque en un disparo de Carlos Soler desde el interior del área. Sin embargo, el valencianista no supo aprovechar su solitaria situación en el área y terminó despreciando una buena oportunidad para su equipo. La última del primer tiempo fue de nuevo para Kubo. El japonés estuvo listo a la hora de aprovechar un mal despeje de la defensa y poco a poco ganó espacio para dirigirse hacia la portería rival. Su tiro, con intención, pero demasiado cruzado, salió fuera por poco. Fue la última acción de primer periodo. Cero a uno y partido abierto.

En la segunda parte los primeros fogonazos los protagonizó el conjunto visitante en dos intentos que no tuvieron consecuencias en el área de Sergio Rico. Pero a partir del minuto cincuenta quien mandó en el juego y en el partido fue el Mallorca. La tuvo muy clara Jaume Costa, que recibió un balón preciso y medido de Take Kubo. El lateral, en su intención de acomodarse el balón y disparar perdió excesivo tiempo y el guardameta rival le taponó toda opción de gol.

Poco después fue un remate de Muriqui disparando con mucha intención, pero le faltó darle una mejor dirección a la bola. Sergio Rico salvó el segundo tras meter una mano milagrosa después de rematar Moriba un disparo de corner.

El partido se convirtió en un continuo ataque por parte de los rojillos. Luis Gacía sacó a todo el arsenal que tenía y metió en el campo a Abdón, Kang In, mantuvo a Take y situó también a Amath. Sin embargo, faltaba acertar en los metros finales. Las llegadas, siendo constantes, no resultaban efectivas. El Valencia sacó el hacha de guerra y empezó a cortar como fuera los ataques mallorquinistas. El colegiado compensó ya al final con la expulsión de Moriba. Antes quien vio la roja fue Luis García, impotente ante lo que veía sobre el campo. Cero a uno y el Mallorca que ve frenada de esta forma su progresión en Son Moix.