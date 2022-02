¿Qué costará ver al líder en Son Moix?

El Real Mallorca ha publicado el precio de las entradas para el encuentro que disputará ante el Real Madrid en el estadio de Son Moix el próximo lunes 14 de marzo a las 21:00 horas. Para los adultos que quieran acudir al encuentro la entrada más barata alcanza un precio de 140 euros en la tribuna del fondo sur (la denominada grada Lluís Sitjar). A partir de ahí el precio sube. Para las tribunas de sol alta y baja el precio de una localidad de adulto alcanza los 160 euros.

En tribuna descubierta el Mallorca ha fijado el precio de esa zona en 230 euros mientras que se dispara ya a 250 en la tribuna cubierta. Los precios son más baratos cuando se trata de menores hasta 14 años. Para ellos el precio oscila entre los 50 euros la entrada más barata a los 60 la más cara.

Los aficionados que no sean socios del Mallorca y que quieran por lo tanto acudir a este partido para ver al conjunto blanco, líder actual de LaLiga en Primera División tendrán que rascarse el bolsillo. El choque se ha fijado en un día y una hora muy mala para los seguidores ya que el lunes a las nueve no es el momento perfecto para disfrutar del choque, entre otras cosas porque el día siguiente toca madrugar y no todos los seguidores que vienen al campo son de Palma, también hay muchos de la Part Forana.