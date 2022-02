García Plaza: «Estamos otra vez en esa dinámica que queríamos»

Luis García Plaza dejaba a un lado la sonrisa de las últimas jornadas y comparecía en la sala de prensa del Benito Villamarín con el gesto torcido. Aunque más que la derrota, lo que lamentaba el entrenador del Mallorca era la lesión, aparentemente grave, de Iñigo Ruiz de Galarreta. «Estoy muy triste porque pinta mal», apuntaba el madrileño. «Es una pena muy grande. No sé si puede ser roja o no porque todavía no he visto la jugada. Aunque hubiera cambiado un posible empate porque no se lesionara. Es en la rodilla y no tiene buena pinta, la verdad. Ha sido lo peor del partido con diferencia».

Con la lupa en la mano para analizar el encuentro, Luis García Plaza admitía que el primer tiempo había sido del Betis y que tras el descanso el Mallorca había merecido algo más. «En la primera parte han sido mejores ellos», reconocía. «Nos costaba enganchar y los dos delanteros no entraban en juego, era necesario cambiar el dibujo y jugar sin dos puntas. Ellos han estado muy precisos», relataba. «Pero en la segunda mitad hemos dado un paso adelante, el cambio de dibujo nos ha venido muy bien y hemos merecido empatar. Después ha llegado el penalti, que creo que lo es», confesaba. LGP insistía en la superioridad verdiblanca al principio del duelo. «Nos han hecho mucho daño por la banda izquierda y nos ha faltado que Take (Kubo) y Dani (Rodríguez) entrasen más en juego, aunque Dani luego ha ido mejorando. En la segunda parte hemos ido a por el partido y hemos hecho méritos para empatar. Hemos tenido tranquilidad y hemos tenido personalidad. Hay que seguir, levantarse y preparar el partido contra el Valencia. Lo importante es que estamos otra vez en esa dinámica que queríamos. Hemos vuelto a competir fuera, que hacía tiempo que no daba la talla y es una lástima porque cuando mejor estábamos, incluso para ganar, el penalti ha decidido. Al final el fútbol se juega en las áreas», afirmaba antes de recordar que hay que mantener la guardia en alto. «No hay que relajarse, estamos a dos puntos de los de abajo y hay que recuperar. El sábado necesitamos otra vez a nuestra gente, estar juntos, que peleemos. Ahora todos los partidos en casa tienen que ser para nosotros sumar, sumar y sumar», sentenciaba. «Igual que ganamos nosotros dos partidos los puede ganar cualquiera de abajo. Necesitamos a nuestra gente y les animo a que el sábado nos ayuden. Hay que sumar en los dos partidos que tenemos en casa», avisaba. A la espera de conocer el resultado de las exploraciones realizadas a la rodilla izquierda de Galarreta, el técnico del Mallorca deslizaba que esa jugada, justo antes del descanso, podría haber variado el rumbo del encuentro. «No he visto la entrada, pero me dicen que puede ser roja. Puede tener dañado el ligamento cruzado y cuando se ha caído ya hacía el gesto de dolor. Hubiera cambiado el partido y creo que hubiéramos remontado», dejaba caer Luis García. «Han considerado que era solo tarjeta amarilla y ya está, pero el propio Manuel (Pellegrini) le ha sustituido después. Menos mal que Antonio (Sánchez) ha dado un paso adelante muy importante para nosotros en esa posición y esperamos recuperar pronto a Baba. También está Battaglia y estoy seguro de que lo harán bien», concluía.