Luis García Plaza: «Mentalmente hemos dado un paso adelante»

El Mallorca ha vuelto a levantar los pies del suelo. El conjunto balear, que llevaba desde el mes de agosto sin encadenar dos victorias y más de dos años sin enlazarlas en su propio estadio, ha aprovechado las últimas jornadas para dar un acelerón en la tabla y alejarse de un fuego que hasta hace nada suponía una amenaza real. Los bermellones, aún con un partido menos que el resto de los equipos del sótano, no solo se han distanciado a seis puntos del Alavés, que es el que marca el descenso, sino que ha adelantado a Granada y Getafe, que durante el fin de semana sufrían sendas derrotas frente a Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Luis García Plaza celebraba el desarrollo del encuentro y que el marcador acabara cayendo de su lado en los instantes finales. «Llevamos dos partidos muy buenos y aun así nos cuesta ganar», reconocía aliviado desde la sala de prensa de Son Moix. «Cuando nos han marcado no estábamos sufriendo nada y creo que hemos demostrado una entereza mental enorme. En dos tres o minutos nos empatan, pero el equipo se ha rehecho bien y estoy muy contento por los chicos y por la afición. Hay que seguir. Ni antes era todo negro ni ahora es todo positivo. Tenemos que continuar», explicaba.

«Lo que más me ha gustado es que mentalmente hemos dado un paso adelante», destacaba el madrileño. «El equipo se ha vuelto a levantar. Esto no son finales, pero sí partidos muy importantes. El equipo no sufría ni estaba siendo dominado. He hecho cambios por refrescar, no porque el equipo estuviera mal. Es verdad que seguimos sin cerrar la portería, pero tampoco dejamos que nos chuten mucho». Sobre la manera de llegar al triunfo, LGP valoraba el hecho de que el Mallorca haya sido capaz de corregir aquella tóxica tendencia que le llevaba a perder puntos en los epílogos de sus partidos. «Ganar al final da más emoción», reconocía. «En la primera vuelta perdimos muchos puntos al final, pero luego todo se iguala. Estamos sabiendo gestionar muy bien esos temas».

Sobre el gol de la victoria, Luis García Plaza admitía que solo lo había intuido. «El gol no lo he visto, no sabía si había entrado o no», apuntaba luego. «Take tiene que exigirse meter goles. Ha dado un paso adelante y tiene que seguir. Kang ha aportado mucho también cuando ha salido». Por último, LGP señalaba que la Copa puede pasarle factura al Athletic en momentos puntuales. «Creo que la Copa influye, como nos pasó a nosotros. Mentalmente no es fácil y al final te desgasta mucho».

«El gol es mío», destacaba Take Kubo al final del encuentro en declaraciones a los medios del club. Ángel lo celebró en aquel cabezazo con Baba el día del Levante y se lo dieron», bromeaba el atacante. Los dos goles que acumula esta temporada el japonés se han traducido en dos agónicas y necesarias victorias. «Ahora nos tenemos que meter en la media tabla. Nuestro objetivo es la permanencia pero siempre es mejor mirar para arriba que hacia abajo».