Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, realizó una severa autocrítica tras la derrota (3-2) ante el Mallorca en el estadio Son Moix. «Estoy triste y decepcionado. Jugamos una primera parte penosa, la peor de toda la temporada. Y no lo entiendo. Podemos perder, pero no de esta manera», señaló Marcelino en rueda de prensa. "No entiendo ni comparto la imagen que hemos dado, y soy el máximo responsable de lo que ha ocurrido. Para ganar hay que hacer muchos más méritos, competir más. No lo hicimos. En el primer tiempo tuvimos una llegada al área y cero tiros entre los palos. Así no se ganan partidos en Primera División", añadió.

A la pregunta de si su equipo había llegado a Mallorca agotado por el exigente calendario y el esfuerzo desplegado, Marcelino respondió: «Saturado mentalmente es aquel al que no le llega el dinero para sus hijos al final del mes. Es cierto que hemos tenido una carga importante, pero tuvimos días para descansar y no hay excusas». Para el técnico rojiblanco "el fútbol es defender y atacar y nosotros no hicimos nada«. »Fuimos incapaces de pisar el área, y eso que el rival empezó muy dubitativo. Pero nosotros nos dedicamos a pasar el balón y a jugar para los lados, hasta que nos superaron claramente", remarcó Marcelino García Toral.