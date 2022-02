Si nada lo evita, Sergio Rico González (Sevilla, 1993) será el portero titular del Mallorca hasta que acabe la temporada. El andaluz, que hace solo unas semanas descorchaba el mercado de invierno para el club de Son Moix, fue el elegido por Pablo Ortells para sellar con silicona una de las fugas que tenía la plantilla y acelerar el relevo que se viene gestando bajo el larguero. Internacional con España en una ocasión y cedido por el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio, su llegada ha supuesto una de las principales apuestas de la entidad para opositar a una permanencia que tras la última victoria contra el Cádiz parece más próxima.

—Lleva algo más de dos semanas en Mallorca. ¿Cómo va su adaptación al grupo?

—Estoy muy feliz. Desde el primer momento que llegué aquí la gente del club, los compañeros, los aficionados me ha prestado su ayuda y me han hecho sentirme acogido como uno más del grupo, desde el minuto uno. Eso es de agradecer. La Isla me parece espectacular y tanto mi familia como yo estamos muy contentos de estar aquí.

—¿Cómo surge la opción de venir al Mallorca y por qué se acaba quedando con ella?

—Teníamos muchas opciones, todas muy diferentes. Al final salió esta y teniendo en cuenta mi situación en París buscaba tener minutos y sentirme otra vez importante en un equipo, disfrutar de estar cada partido en la portería. El Mallorca me ofrecía esa opción y volver a la Liga para mí era muy atractivo. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y de conseguir los objetivos que nos hemos marcado para que el Mallorca siga en Primera, que es donde merece estar.

—Han sido más de tres años fuera de España, primero en Inglaterra y luego en Francia. ¿Cree que ha merecido la pena?

—La experiencia ha sido buenísima y ha merecido mucho la pena porque al final salir de casa te hace crecer y no solo como profesional. A mí me ha servido muchísimo para todo. Como jugador, para aprender nuevas metodologías, de diferentes entrenadores y de distintas maneras de competir porque cada país y cada campeonato precisan de algo diferente. Al final todo eso es bueno, te va curtiendo. Ahora soy mejor portero que cuando salí de Sevilla.

—¿Qué se ha encontrado en el vestuario?

—Es verdad que el vestuario no estaba en su mejor momento, pero me he encontrado con unos compañeros que se matan diariamente trabajando por y para el Mallorca y eso es primordial para revertir la situación. Teniendo eso, los resultados llegan. Y así se está viendo. Contra el Cádiz ya conseguimos los tres puntos y esperamos que siga así, en esa línea y con ese esfuerzo diario.

—Llegó en busca de minutos y ya los ha tenido. Titular en la Copa y unos días después, también en la Liga.

—Buscaba confianza y aquí la he encontrado. Quitado ese primer partido contra el Villarreal, que había llegado el día que el equipo viajaba y ni siquiera hice el entrenamiento completo, he jugado el resto. Espero poder devolver esa confianza con buenas actuaciones y con la ayuda que puedo prestar desde atrás.

—Ha llegado a una plantilla en la que hay otros tres porteros. ¿Cómo le han recibido?

—Es cierto que en la portería hay esa rivalidad que yo creo que es mayor que en cualquier otra posición, pero son muy buenas personas y así me lo han transmitido en todo momento. Han sido muy cordiales y me han ayudado en la adaptación. Desde aquí le agradezco a los tres el trato que me han dado y ese apoyo, porque al final todos buscamos el bien común para el club y el equipo. Es primordial para cualquier equipo que la dirección esté bien guiada y bien fija para todo, más allá de que juegues o no. Debe imperar el bien común y ellos lo demuestran.

—Y con Luis García Plaza, ¿qué tal le ha ido en estas primeras semanas?

—Él y su cuerpo técnico tienen mucha experiencia, también han trabajado mucho en el extranjero y eso aporta mucho. Desde primer hora me han mostrado su confianza. Espero devolverlo y también aprender de ellos, porque para mí es muy importante seguir creciendo y aprendiendo de cada entrenador lo máximo posible.

El uruguayo Gio González, el meta sevillano Sergio Rico y el delantero kosovar Vedat Muriqi en la sede de OK Mobility,

—El otro día celebró su primer triunfo con el Mallorca. ¿Era tan necesario como parece?

—Fue una victoria brutal para todo el equipo, emocionalmente el grupo necesitaba ese punto de motivación después de cuatro derrotas y la eliminación en Copa del Rey. Fue un partido de infarto y estuvo todo muy apretado pero creo que así gusta más. Parece como si hubiera contado más de tres puntos.

—Parece que hay razones para confiar en la permanencia.

—Así lo creo viendo a los compañeros. Con sacrificio y esfuerzo diario esto se puede salvar. La materia prima del equipo es muy buena. El otro día se vio que al Mallorca le gusta salir jugando desde atrás, tener la posesión del balón y así es como se crean ocasiones. Hay un buen material y espero que nos salvemos porque el Mallorca está dónde tiene que estar.

—A nivel personal, ¿cómo se vio?

—Súper cómodo, con muchísimo afecto por parte de todos, de compañeros y afición. Y al final eso se traslada al campo. Me siento bien y ojalá siga ayudando con buenas actuaciones y buenas paradas. Estoy feliz y contento.

—Su cesión por parte del PSG es únicamente hasta final de temporada. ¿Le ha dado tiempo a plantearse qué le gustaría hacer a partir de ese momento?

—Es muy pronto y en el contrato que hemos firmado no hay ninguna opción de compra ni nada. Pero ya veremos cómo va todo de cara al mercado de verano.