El presidente del Cádiz a Rubiales: «Luis, arregla el tema del VAR»

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha pedido «por segunda vez» al presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que «arregle el tema del VAR», después de la derrota de los andaluces (2-1) ante el Mallorca. La web oficial del Cádiz publicó una carta abierta de Vizcaíno dirigida a Rubiales, tras la polémica en la derrota de su equipo, en especial por el penalti señalado al portero Ledesema en una salida en busca del balón en la que impactó con el rival Ángel.

«Este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología lo sería sólo para los casos, como se ha pregonado, en los cuales ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hoy, Luis, hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol, otra vez», dice. «Te dije el año pasado, y te repito este, que no quiero puntos que no me correspondan. Sólo quiero que se respete a una entidad centenaria donde su humilde y orgullosísima afición y sus técnicos y jugadores se merecen un respeto que en estos momentos creemos que no se produce por parte de la RFEF», añade.

«Presidente, arregla el tema del VAR, de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite, y que con este tipo de decisiones volvemos cuarenta años atrás. Siento vergüenza e indignación, Luis. Te reitero que nos jugamos mucho, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sólo queremos justicia y un criterio igual para todos», insiste.

Por otra parte, el árbitro del encuentro, Del Cerro Grande, reflejó en el acta del partido disputado entre el Mallorca y el Cádiz que «al finalizar el partido y una vez nos encontrábamos en el túnel de vestuarios, una persona se dirigió hacia mí dándose golpes en su cara con la palma abierta de la mano diciéndome "eres un sinvergüenza". Tras identificar a la policía allí presente que me identificara a esta persona, este resultó ser Manuel Vizcaíno Melero, hijo del presidente del Cádiz».