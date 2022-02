Vallecas vuelve a cruzarse en el camino del Real Mallorca en la búsqueda de la gloria. Hace poco más de dos décadas, el estadio del Rayo fue escenario de un ascenso a Primera División que amortiguó la frustración del año anterior sobre el mismo decorado. Fue la mecha que encendió la mejor época de la historia de la entidad. La edad de oro del club que desembocó en dos títulos (Supercopa y Copa del Rey) y en la clasificación para la Champions League. Esta noche, no hay ningún ascenso en juego, pero sí una clasificación para las semifinales del torneo del KO que el equipo isleño solo ha alcanzado en cuatro ocasiones anteriores a lo largo de su centenaria historia (20.00 horas, DAZN).

El cruce con el Rayo se presenta en medio de la tormenta liguera, de un cierre de mercado que, sobre el papel, no ha mejorado el nivel de la plantilla y del silencio de Luis García Plaza sobre esta cuestión. «Nos jugamos algo muy importante, como es el pase a unas semifinales de la Copa del Rey, y ya lo ha dicho todo Pablo», comentó el técnico en referencia al director deportivo y sus explicaciones (poco convincentes) sobre los tres refuerzos. Precisamente sobre las caras nuevas se enfocará una porción notable de las miradas. Es probable que el portero sevillanoSergio Rico se estrene bajo los palos en detrimento de Leo Román, titular en las últimas jornadas, y de Manolo Reina. En cuanto al uruguayo Gio González y el internacional kosovar Vedat Muriqi, su estreno dependerá de que se arreglen los trámites burocráticos. Ambos pernoctaron ayer en la capital de España junto al resto de sus nuevos compañeros. Al igual que Iddrisu Baba, que viajó «para hacer piña» ya que tiene una lesión muscular que le podría apartar de los terrenos de juego entre dos y cuatro semanas... La ausencia del internacional ghanés provoca un agujero negro en la sala de máquinas imposible de cubrir. El argentino Battaglia no tiene el perfil recuperador ni el físico de Baba y por ahí el equipo pierde una parte importantes de sus opciones.

Si Baba es la cruz, la cara de la moneda está en la recuperación de Antonio Raíllo. El central cordobés vuelve a una lista después de estar prácticamente toda la temporada en el dique seco, aunque su presencia tiene un valor más anímico que deportivo. Lógicamente no será titular y es poco probable que disponga de minutos después de tantos meses sin jugar. Pero que esté en la dinámica de grupo puede suponer un estímulo para al resto de los inquilinos del vestuario. También es una incógnita el estado de Take Kubo. El japonés se reencontrará directamente con sus compañeros en Madrid, donde tiene previsto llegar hoy tras su último compromiso (no jugó) con la selección japonesa.

El once puede variar en función de si Gio y/o Muriqi reciben el ok y están a disposición de LGP. El propio técnico no descartó que pudieran incluso jugar de inicio si está todo en regla. Con cinco delanteros puros, es probable que el preparador madrileño cambie de sistema y apueste por jugar con dos delanteros, como ya ha sucedido en los dos últimos encuentros. El internacional kosovar y sus 195 centímetros pueden abrir el abanico ofensivo para ayudar a Fer Niño, Ángel o incluso Abdón a la hora de encontrar resquicios en el área enemiga. Al margen de nombres, el Mallorca debe retomar la imagen copera y olvidarse de la depresión liguera, donde camina hacia el abismo y el sábado tiene una final por la salvación contra el Cádiz en Son Moix.