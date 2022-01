Vicente Moreno: «Cuando visito Mallorca siempre siento que vengo a mi casa»

Vicente Moreno manifestó al final del encuentro sentirse «dolido» por la derrota en Palma, aunque no porque esta se produjera ante el que fue su exquipo. «Cuando pierdo estoy dolido siempre, encontraréis pocos a los que duela como me duele a mí una derrota. Como cualquier otro y no más porque sea el Mallorca. Siempre es una alegría venir a Mallorca y ver a la gente. Siempre sentiré que vengo a casa, eso está ahí y no se puede borrar y vengo a mi casa y siento que mucha gente me recibe así. El que no lo ve de esta forma hay que respetarle y no darle mayor importancia», apuntó Moreno.

«Nos ha costado mucho, hemos cometido bastantes errores, pérdidas de balón donde a ellos les ha ido bien. No hemos encontrado el equipo que queremos, pero otros días sí», declaró. «Nos han faltado muchas cosas. En la primera parte cometimos demasiados errores porque el Mallorca también apretaba. Muchos errores en acciones no forzadas y tenemos capacidad y jugadores con personalidad para ser más contundentes», declaró. «Necesitamos estar más espabilados en determinados momentos. Algunos de nuestros errores fueron por la presión de ellos, pero también los cometimos sin que hubiese esa presión. Tenemos que tener más personalidad para ser más contundentes», añadió. A la pregunta de que si esta eliminación de la Copa del Rey puede afectar a sus jugadores, Moreno respondió: «Si entramos en una montaña rusa, hay que intentar ganar rápido para que esa montaña rusa sea positiva. Nuestra gente debe estar contenta, ilusionada. Ahora hay que tener humildad para bajar las orejas, aceptar la críticas e intentar mejorar, nada más». El Espanyol, al igual que el Mallorca, tiene una cultura copera ciertamente importante y caer eliminado del torneo del KO escuece y de qué forma en el club blanquiazul, al igual que entre la afición españolista. Ahora queda centrarse en la competición liguera y esperar a certifiar la permanencia cuanto antes y mirar a la próxima temporada.