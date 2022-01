El Real Mallorca rastrea el mercado nacional e internacional en busca de un portero de garantías que permita afrontar la recta final de la temporada. Inicialmente apunta alto el club bermellón y uno de los nombres que ha trascendido ha sido el de Sergio Rico, guardameta del PSG. La noticia la publicó el periodista italiano Matteo Moretto, que apunta que ambos clubes están negociando una cesión sin opción de compra. La mala temporada que está firmando Manolo Reina y la poca fiabilidad que ofrece, unida a la imposibilidad de contar con Greif prácticamente durante toda la temporada, obliga al Mallorca a mover ficha un invierno más. Es el problema de siempre, las bajas prestaciones bajo palos y que se intenta taponar una vez más en el mercado de invierno.

Este pasado fin de semana en el encuentro disputado ante el Levante, el técnico bermellón se decantó por Leo Román con el fin de intentar dar un nuevo impulso a la meta rojilla. El jugador del filial ofreció buenas sensaciones, pero no se le quiere confiar la responsabilidad de luchar por un descenso de categoría. La posibilidad de Rico sale a raíz de que el jugador español está pasando desapercibido en el club parisino desde la llegada de Donnarumma y la presencia de Keylor Navas. La cesión del guardameta de 28 años sería una buena posibilidad para el Mallorca que con el paso de las semanas está dando salida a los futbolistas con menos minutos como es el caso de Lago Junior, Febas y Joan Sastre además de valorar también la posibilidad de que abandone el club Abdón Prats, en la agenda de Sporting y Valladolid.

En este escenario, lo que cuenta ahora fundamentalmente es el deseo del jugador de volver a LaLiga y que el Mallorca pueda al menos igualar las ofertas que por él están llevando a cabo también otros equipos de Francia, cuyo objetivo es idéntico al de los rojillos. Cuando arrancó la temporada la intención del entrenador era la de tratar de dar las mismas oportunidades a Reina y Greif, pero el devenir del curso ha hecho imposible que el eslovaco se haya consolidado en la portería. En la Liga solo ha disputado un partido, el que jugó el Mallorca contra Osasuna y que terminó perdiendo por dos goles a tres, mientras que en la Copa del Rey fue alineado ante la Segoviana. Esas son las únicas ocasiones en las que se ha podido ver en acción al portero, que arrastra una lesión, supuestamente de espalda, y que parece que va a ser prolongada en el tiempo. Sin embargo, la política de comunicación en el apartado de lesiones en el club es nula, por lo tanto la evolución hay que seguirla semana a semana. Por el momento no está en las convocatorias y parece difícil que vuelva a jugar este curso. Con Manolo Reina solo la presencia de un portero de garantías y experiencia es fundamental para poder llegar al horizonte de la temporada con mínimas garantías de poder luchar por mantenerse en Primera División una temporada más.

El refuerzo de la portería, sin embargo, no es el único en el que centra sus esfuerzos el Mallorca ya que además de cubrir las bajas de los jugadores que ya no están, hay que hacerlo con la posibilidad de que los que lleguen compitan de verdad por un puesto en el once titular. Hasta el momento esto no ocurría porque los futbolistas que han decidido marcharse era porque no contaban prácticamente para nada en el dibujo de Luis García. Ahora, una vez que se han visto las orejas al lobo, el club tiene la necesidad urgente de replantearse la planificación del pasado verano y dar un nuevo giro a sus planes. La baja de Raíllo y las facilidades que da el equipo en defensa así como la poca capacidad goleadora obligan a fichar en defensa y también en la delantera.