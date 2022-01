El Real Mallorca baja el telón de la primera vuelta del campeonato con 20 puntos (una media que suele desembocar en la permanencia) pero con una mala dinámica -un triunfo en los tres últimos meses y dos victorias desde agosto- y acribillado por la crítica y una facción notable de la hinchada tras la pésima función ofrecida el pasado domingo en casa ante un Barcelona menor. La desidia de algunos futbolistas y sobre todo la imagen del primer tiempo ha causado una corriente de pesimismo desconocida en la era Luis García Plaza. Por primera vez desde que aterrizó en la isla el técnico madrileño ha sido cuestionado por su conservadurismo ante un rival que se presentaba en el Estadi con más de una docena de bajas.

El Mallorca destapó el curso con alegría y buenos números. El grupo balear irrumpió en el campeonato con descaro y acierto. El empate inicial ante el Betis y los triunfos consecutivos frente a Espanyol -con la carga emocional del regreso de Vicente Moreno- y en Mendizorroza provocaron que el conjunto isleño alcanzara la tercera jornada con 7 puntos en los bolsillos y una ilusión desbordante. Todavía no había finalizado el mes de agosto... Desde entonces, el Mallorca solo ha sido capaz de lograr dos victorias en 16 encuentros (en casa ante el Levante y en el Wanda) que son los mismas que había conseguido en esas tres semanas de competición. La inercia, como reflejan los números, es a la baja. De hecho, si contabilizamos exclusivamente el rendimiento del grupo a partir de la cuarta jornada, cuando sufre en San Mamés la primera derrota del curso, estaría rozando las plazas de descenso.

El rendimiento de jugadores como Battaglia, Jordi Mboula o Fer Niño está siendo más que cuestionado. También la falta de minutos de Salva Sevilla en algunas fases del campeonato o en determinados momentos de los partidos, cuando es necesario alguien con dotes de mando sobre el terreno de juego. Otra de las facciones que más dudas está ofreciendo es el ataque y el pobre bagaje que ha ofrecido en este primer tramo del campeonato. Entre Ángel (2 goles), Fer Niño (2), Abdón (1) y Hoppe (0) apenas han alcanzado los cinco goles y el mejor realizador del equipo es Dani Rodríguez con 3 dianas. Precisamente el fichaje de un delantero de garantías en este mercado invernal es la prioridad de la dirección deportiva con el objetivo de paliar esas carencias que está mostrando el equipo en la parcela ofensiva.

Tampoco Take Kubo está al nivel que se esperaba. Entre la lesión y el coronavirus, el japonés no ha podido alcanzar la regularidad y hasta el momento su gol en el Wanda, que supuso la que de momento es la última victoria del equipo bermellón, es su mayor aportación en este primer tramo de la temporada. Manolo Reina, el meta titular en las cinco últimas campañas, también está bajo sospecha. Está cometiendo más errores que de costumbre y el equipo presenta un déficit notable en una demarcación capital en esta categoría. El Mallorca también ha perdido fiabilidad como local. De hecho, apenas ha sumado cuatro de los últimos 15 puntos en juego y no gana en Son Moix desde el pasado 2 de octubre, cuando se impuso por la minima al Levante... que todavía no conoce la victoria y al que visita este sábado.