Luis García Plaza: «Ganar en Granada sería un broche de oro genial»

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha asegurado que sumar los tres puntos en juego este domingo ante el Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes sería poner «un broche de oro genial a un año increíble». El equipo balear, que ascendió a Primera en 2021 y se encuentra en la zona media de la tabla con 20 puntos en el epílogo de la primera vuelta, intentará «ganar en Granada o sumar un punto», ha precisado García Plaza este sábado en conferencia de prensa. «Nuestro rival tiene mucho poder ofensivo y una pegada tremenda arriba con Suárez, Molina, Machis y otros. No necesitan jugar bien como conjunto porque tiene muchísima capacidad individual para definir arriba. Espero a un Granada muy agresivo porque, como nosotros, quieren terminar el año dejando una buena impresión. Será un partido muy disputado y (su resultado) dependerá de los aciertos de uno y otro equipo», ha afirmado el técnico mallorquinista.

Preguntado por la lista de altas y bajas para el partido, García Plaza, ha respondido que a partir de ahora no podrá adelantarlas en las ruedas de prensa previas a los partidos, como lo venía haciendo hasta ahora, «por indicaciones recibidas y en cumplimiento de la ley de protección de datos», ha precisado. «No tenía inconvenientes en dar el parte de bajas antes de hacerlas públicas en la lista de convocados, pero no puedo decir nada, no me está permitido. Es una decisión que no tomado ni el club ni yo», ha explicado. También el entrenador mallorquinista ha expresado su preocupación por los casos de la covid-19 que están afectando al deporte y ha asegurado que había pedido a sus futbolistas que extremaran las precauciones en estas fiestas navideñas. «Estos días hay que disfrutarlos con la familia y desconectar pero siempre con mucho cuidado, a la espera de los protocolos que marque LaLiga», ha indicado.

Con respecto a Idrissu Baba y los rumores que apuntan a su salida en el mercado de invierno, García Plaza ha dicho que el ghanés «es jugador del Mallorca» y que no prevé que salga «salvo que el club que lo quiera venga con mucho dinero». Finalmente, el técnico de los bermellones ha criticado el calendario de partidos que le espera a su equipo en la primera semana de enero. «Vamos a jugar tres partidos en seis días (Barça y Levante en LaLiga y el Eibar en la Copa del Rey). No entiendo que ante el Levante nos pongan en sábado...no podrían haberlo programado el domingo? Todo ello con las numerosas bajas que tenemos, entre ellas, la de dos jugadores (Baba y Lago Junior) que perderemos por la Copa de África (del 9 de enero al 6 de febrero). Es mucha carga para nosotros, pero no queda más remedio que aceptarlo», ha concluido Luis García Plaza.