Luis García: «La Copa hay que competirla al máximo»

El Real Mallorca afronta el encuentro ante el Llanera correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey con ocho bajas confirmadas. Según ha manifestado el propio entrenador del equipo rojillo, Luis García, se pierden el partido de la próxima eliminatoria del torneo del KO los siguientes jugadores: Greif, Joan Sastre, Raíllo, Lago, Amath y Hoppe (lesionados) y Galarreta por tarjetas. Baba está ya recuperado pero por precaución no jugará. El técnico confía en recuperarle con vistas al encuentro ante el Granada en el último choque de Liga de este año 2021. «Se podía forzar a Baba, pero vamos a darle descanso. Para Granada le recuperaremos a él y a Galarreta, pero en el partido de Copa ante el Llanera competiremos otra vez, enumero las bajas, pero nunca me quejo y los que jueguen tienen que hacerlo a tope, ninguna excusa y hay que intentar pasar», reflexionó el entrenador del Mallorca.

Sobre los problemas con los que se encuentran ya en esta ronda los equipos de Primera ante conjuntos de inferior categoría, el técnico reflexionó: «Para mí el fútbol es el deporte donde las inferioridades se igualan más. Si un equipo de ACB se enfrenta a uno de tres categorías más abajo, gana, es así, pero en fútbol no. Los aficionados del Andratx, a los que les deseo la mejor de las suertes, piensan que pueden ganar a un Sevilla que ha jugado Champions y el fútbol es esto. A un partido se iguala todo, la motivación, muchas cosas y lo que ha pasado con el Levante y el Alavés, lo que le costó al Celta, al Espanyol... te dice que no es fácil y eso que tres de ellos jugaron en césped natural, nosotros además jugamos en artificial. No hay ninguna excusa y si no pasamos de ronda yo estaré muy decepcionado», manifestó el entrenador bermellón.

El técnico habló también del Llanera, del que destacó su físico y verticalidad así como la altura de sus hombres atacantes. También destacó su capacidad de hacer daño a balón parado. «La clave es la motivación -dijo Luis García- y la predisposición de jugar al máximo. Los ejemplos de equipos de Primera en esta ronda nos tienen que poner en alerta, aunque esto no quiere decir que jugando al máximo vayamos a pasar, pero es lo que tenemos que hacer. Después si no pasamos y el equipo va al máximo y hace lo que tenemos planeado y se intenta adaptar rápido al césped artificial, pues esto es fútbol y felicitaremos al rival, pero al clave es adaptarse rápido al campo y tener motivación. Respetar al Llanera al máximo y saber que como todos tiene sus cosas buenas que hay que neutralizar y sus puntos débiles que hay que aprovechar», dijo LGP.

El entrenador insistió, eso sí, en advertir de la diferencia que hay entre jugar en césped natural como hace habitualmente en la Liga a hacerlo sobre superficie sintética como hará frente al Llanera. «Jugar en césped artificial es diferente completamente y el que está acostumbrado a él tiene un punto ganado. Lo sé porque entrené al Villajoyosa en césped artificial y cada vez que venía otro que jugaba en césped natural, caía. Es así, es una pequeña ventaja que tienen, ahora bien, también somos tres categorías superiores a ellos y hay que demostrarlo en el terreno de juego». «Es una superficie diferente, no tiene nada que ver por ejemplo el bote de balón y si estás entrenando todos los día allí te acostumbras a eso, pero me conocéis, solo lo comento para hablar de fútbol y no hay ninguna excusa para no pasar la eliminatoria. Hay que ir a allí y jugar al máximo. Ellos tienen ventaja, es un adversidad más que hay que vencer y no es ninguna excusa, hay que sobreponerse a todo e intentar clasificarse. No hay ningún objetivo en la Copa, pero vas pasando rondas y te plantas en una situación muy bonita, a punto de jugar unos cuartos por ejemplo y hay que llegar lo más lejos posible. La copa hay que competirla al máximo, jugará gente menos habitual, con algunos que repetirán también y les exigiré que den el máximo porque tiene que ser así», manifestó Luis García.

La gran motivación del Llanera va a tener que ser contrarrestada también con un espíritu de competición muy alto por parte del Mallorca. Luis García indicaba al respecto que para el rival este es «el partido del año». «Va a costar mucho pasar la eliminatoria. Para ellos es el partido del año, si pasan les tocará otro rival de Primera con lo que esto supone económicamente y creo que no será fácil. Es el fútbol el deporte donde se igualan más las diferencias de categoría. Nuestra obligación es pasar, sin ningún tipo de excusa, pero hay que ir a tope y dar el máximo. La historia de esta competición así lo demuestra», declaró.

El entrenador desveló que Leo Román será ante el Llanera el portero titular. «Va a jugar Leo. El partido ante el Segoviana jugaron Llabrés, Gaya y Fer, que tiene ficha de sub23, entonces uno de estos tres ya no puede jugar de titular ante el Llanera. Estará Leo y por lo tanto alguno de los otros tres no va jugar desde el principio por el tema de las licencias, después durante el partido sí. Si no contamos con más gente del filial es porque no los puedo alinear. Podía jugar uno del Mallorca B por Sastre, pero es que así no puede jugar o Gayà o Leo, no puedo poner a más. Hay que adaptarse con gente de la primera plantilla, no sé si jugará Pablo de lateral derecho ya veré qué hago. Pero Leo jugará, confiamos en él y es un portero de futuro para nosotros. Espero que tenga una grandísima actuación», manifestó Luis García.