Competición tiene previsto no sancionar a Dani Rodríguez

El Comité de Competición de la RFEF tiene previsto, salvo cambio radical de opinión sus miembros durante estas últimas horas, no sancionar a Dani Rodríguez por las manifestaciones que llevó a cabo en la red social twitter al término del partido disputado en Cádiz. Fuentes consultadas por esta redacción aseguran que el organismo encargado de sancionar a técnicos, directivos y futbolistas no aplicará ningún tipo de castigo al jugador del Mallorca por escribir en su perfil lo siguiente al término del encuentro en el nuevo mirandilla: «Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!!».

De esta forma el jugador expresaba su descontento por quedar sin castigo una falta contra él muy dura por parte de Iza Carcelén y quedar la acción en nada tras señalar una anterior de Baba. Al no haber castigo, el asunto quedará archivado sin que tenga ya mayor recorrido. El departamento de Integridad y Seguridad de la RFEF trasladó los hechos al Comité porque entendía que deberían ser merecedores de castigo. Alegaba esta sección de la Federación que el jugador «pone en duda la honradez del colegiado» y que dichas declaraciones «podrían suponer un atentado contra la honradez e imparcialidad de un miembro del colectivo arbitral, en concreto al árbitro designado para el partido e, incluso, del colectivo arbitral en su conjunto». Por su parte el Mallorca siempre defendió que Dani no se refería directamente al colegiado en estas declaraciones y entendía por lo tanto que no debía ser sancionado. Finalmente todo apunta que será esto último lo que sucederá y Competición desestimará el escrito de Integridad. El futbolista por lo tanto no deberá preocuparse más por este asunto por el que podía llevar a perderse algunos partidos lo que sin duda supone una buena noticia para el Mallorca y para Luis García ya que el gallego es un jugador fundamental en el esquema del equipo rojillo por todo lo que aporta sobre el terreno de juego. La decisión previsiblemente será oficial en las próximas horas, aunque al no haber sanción podría incluso archivarse directamente y ni tan siquiera haber resolución más allá de la comunicación formal entre las partes.