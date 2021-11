El Comité de Competición todavía no ha decidido sobre el caso ‘Dani Rodríguez’, jugador del Real Mallorca, aunque previsiblemente lo hará la próxima semana. En estos momentos esta valorando la información que las partes implicadas le han remitido relacionadas con el tuit que el futbolista publicó a la finalización del partido disputado en Cádiz. El jugador escribió textualmente: «Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!!». El jugador escribió estas líneas tras recibir una entrada durísima por parte de Iza Carcelén y quedar la acción en nada tras señalar una anterior de Baba.

El departamento de Integridad y Seguridad de la RFEF trasladó los hechos al Comité de Competición adjuntando el tuit del futbolista. Ultima Hora ha tenido acceso a los motivos esgrimidos por esta sección de la Federación en los que, a su juicio, cree que dichas declaraciones o manifestaciones «podrían ser constitutivas de una infracción tipificada en el artículo 100 bis del Código Disciplinario (de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros), ya que, las mismas podrían suponer un atentado contra la honradez e imparcialidad de un miembro del colectivo arbitral, en concreto al árbitro designado para el partido e, incluso, del colectivo arbitral en su conjunto», apunta el escrito del departamento de Integridad. Este departamento recuerda al Comité que «el referido futbolista realiza una manifestación pública faltando al decoro de la competición», añadiendo también que «la afirmación ‘nos han faltado al respeto’ viene a poner en duda la honradez del colegiado del encuentro y de sus asistentes, a la vez que desaprueba la actuación arbitral con total menosprecio al usar expresiones tales como “puta vergüenza”, añadiendo el evidente uso de un lenguaje malsonate». Recuerda este organismo que «el tipo infractor no prohíbe la expresión de desacuerdo o disconformidad, pero sí cuando esta se realiza de la manera que el citado jugador utiliza en su cuenta verificada de twitter». El entrenador del Mallorca, Luis García, indicó por su parte que no cree que el jugador pueda ser sancionado porque «no lo pueden sancionar ya que no hace referencia a los árbitros», opinión que choca frontalmente con el departamento de Integridad. De momento el Comité sigue estudiando toda la información a la espera de decidir si el futbolista es o no sancionado.