Real Mallorca: Siete bajas para el partido contra el Rayo

Malas noticias para Luis García Plaza. El Real Mallorca visitará el lunes el estadio de Vallecas con hasta siete bajas entre sus filas. Además de las ausencias ya conocidas de Antonio Raíllo, Take Kubo y Matthew Hoppe, el conjunto bermellón va a sumar en esta jornada la del sancionado Iddrisu Baba; la de Dominik Greif, aislado en su domicilio con COVID-19, y la de Lago Junior, que ha regresado de su convocatoria con Costa de Marfil con un problema muscular que le va a tener entre dos y tres semanas alejado del grupo. Además, casi con toda seguridad el técnico tampoco podrá contar con Salva Sevilla, que esta semana ya ha trabajado a un ritmo inferior al de sus compañeros.

Luis García Plaza confía en que esta nueva ola de lesiones vaya perdiendo intensidad en los próximos días, ya que al Mallorca le queda por delante un mes terrorífico de partidos para cerrar este 2021. La información más positiva en esa dirección es que la recuperación de Take Kubo va por buen camino y que el japonés, si no se tuerce nada, reaparecerá en breve. Si no lo hace en el partido contra el Getafe del próximo fin de semana lo hará en la jornada siguiente, coincidiendo con la visita al Wanda Metropolitano para el encuentro ante el Atlético de Madrid del sábado 4 de diciembre.

En el caso de Salva Sevilla, LGP también espera que está disponible de cara al próximo duelo en Palma. El que lo tiene peor en ese aspecto es Matthew Hoppe, que según el propio entrenador sufre una «rotura importante» que lo mantendrá de baja entre dos y tres meses. De cara al partido contra el Rayo del lunes el técnico del Mallorca completará la convocatoria con hasta cuatro jugadores del filial: los porteros Leo Román y Pere Joan y los futbolistas de campo Gayà y Llabrés.