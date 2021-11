El Real Mallorca afronta desde este lunes la recta final de 2021 con la necesidad de reencontrarse con la victoria y seguir aumentando su crédito de puntos. Un triunfo en los últimos diez partidos ha sido suficiente para que el equipo no haya caído a posiciones de descenso, pero también es cierto que el colchón se ha reducido y son cuatro los que ahora separan al equipo rojillo del vagón de cola. Luis García entiende que son números muy buenos al tratarse de un recién ascendido y la particularidad de cómo se han perdido puntos en las últimas jornadas también requieren de un análisis especial y concreto de cada partido. Sin embargo, la temporada no perdona y los puntos son los que son y ahora hay cinco partidos antes del parón navideño que requieren obligatoriamente de encontrar otra vez el camino del triunfo.

El primer escollo será el Rayo Vallecano, el equipo revelación del campeonato y que ha encontrado acomodo en el vagón de cabeza. Es una buena piedra de toque y un examen de altura para los mallorquinistas. Posteriormente visitará Son Moix el Getafe, actual colista del grupo y que ya ha llevado a cabo un cambio en el banquillo. Es de los equipos con más poco fútbol de la categoría y otra buena oportunidad para tomar impulso. La visita al Wanda el día 4 de diciembre se presenta como uno de los escollos más complicados y difíciles de digerir. Como muy bien recuerda el entrenador del Mallorca, hay equipos de la Liga del Mallorca y otros que no lo son y el rojiblanco no lo es. A partir de ahí hay que mirar al siguiente, el choque ante el Celta como paso previo a otro enfrentamiento ante un rival directo, el Granada, por ahora de Rober Moreno.

En este último tramo del año el once balear se medirá por lo tanto a dos de los rivales cuya trayectoria es infinitamente peor que la de los mallorquinistas. No es el calendario ideal, pero lo cierto es que hay rivales a los que el equipo puede meter mano porque ha demostrado durante muchos minutos en estos partidos tener fútbol y talento suficiente para poder sacar adelante encuentros ante equipos de la zona media de la tabla. Cinco compromisos en lo que es importante sacar el máximo de puntos porque los arranques de año suelen tener condicionantes siempre complicados. La recuperación próxima de Take Kubo es una buena noticia.