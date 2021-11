Take Kubo empieza a ver la luz al final del túnel. Desde que se lesionara en el partido disputado en el Bernabéu, el atacante ha estado ausente de las convocatorias y todavía le resta tiempo para volver a jugar, pero al menos va quemando etapas y ya vuelve a pisar el césped. El japonés sufrió una lesión en la rodilla, sin que el club llegara a especificar exactamente qué dolencia sufría. Sin embargo, la prudencia se impuso a partir de ese 22 de septiembre cuando el futbolista tuvo que abandonar el Bernabéu con muletas.

El regreso de Take Kubo está cada vez más cerca. El jugador japonés sigue dando pasos hacia delante en su proceso de recuperación y ha iniciado el trabajo sobre el césped. De momento lo hace de manera individual, pero cada vez con mayor intensidad. Volver a pisar el verde después de varias semanas de no hacerlo siempre es una buena noticia y una dosis especial de motivación para los jugadores. «Estoy muy contento. Ha sido mi primer día con un entrenamiento más fuerte, más parecido a la dinámica normal. Me encuentro bien, la verdad», explicaba el interior.

Take cree que la recuperación va por el buen camino. La sensaciones son buenas. «De momento pienso que estoy llevando la recuperación bien. Estoy viendo la luz al final del túnel. Creo que ya queda poco para volver», manifestaba el jugador del Mallorca. Empezar a trabajar sobre el campo es una buena noticia, síntoma de que la evolución es buena. Resta tomar ritmo de trabajo con el resto de compañeros y comprobar si no existe posibilidad de volver a recaer. Estas dos semanas el trabajo se centrará en este tipo de aspectos y si todo va bien el regreso a la competición podría plantearse para inicio de diciembre, siempre y cuando no haya ningún tipo de inconveniente y las molestias no se reproduzcan.

Acostumbrado a jugar siempre, a Take Kubo le está tocando ahora vivir los partidos del equipo desde la grada, un escenario que no suele ser del agrado de ningún jugador: «La verdad es que me gusta estar dentro del campo, mucho más que fuera. Pero ahora que no tengo otra opción y disfruto y sufro. Sufro a veces cuando el equipo va mal, pero disfruto cuando el equipo juega bien», relataba el jugador. El futbolista es un elemento muy importante en el esquema de Luis García Plaza. Sin duda se trata de un jugador diferencial en el grupo, con una calidad contrastada y que obliga a las defensas rivales a someterle una vigilancia especial. Esta lesión le ha impedido tomar velocidad de crucero durante este curso y ahora deberá volver a esperar para entrar de nuevo en la dinámica de partidos. La buena noticia es que puede regresar el sábado 4 de diciembre ante el Atlético en el Wanda (18:30 horas).