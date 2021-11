Luis García Plaza manifestó al final del encuentro disputado frente al Elche, que celebró a lo grande el punto sumado por cómo se produjo y se felicitó de que en esta ocasión la suerte sonriera al su equipo en tiempo de descuento y no al revés. Sin embargo, el mensaje del técnico fue claro al manifestar que uno de los motivos por los que no se pudo celebrar el triunfo fue por la falta de «maldad» en la zona ofensiva.

«Es una locura lo que está ocurriendo en esta Liga. Es difícil de explicar cuando te ocurre ni a favor ni en contra. No le encuentro explicación. ¿Por qué se cometen estos fallos en el descuento y antes no?, no lo sé. Encadenamos cuatro empates seguidos, queremos ganar, no perdemos y hay que seguir. El Elche tiene una delantera increíble y eso que nos han llegado poco, pero han llegado tres veces y nos meten dos goles. Es lo que hay. Tienen tres delanteros increíbles y con poco nos hacen gol. En el juego hemos sido mejores y éramos merecedores de no perder», manifestó el entrenador del Mallorca.

Para el entrenador su equipo tiene que dar «un paso adelante» cuando esté en las inmediaciones del área rival. «Nos ha faltado mucha más maldad arriba. Hemos tenido dos ocasiones de gol muy claras de Ángel. En el primero en contra hay un error de Franco, pero luego el rival tiene que meterla. Hemos dominado y nos ha faltado mucha más maldad y hacer más daño con lo que generamos. Los equipos rivales, generando poco, nos hacen daño. Nos falta gente con gol, tenemos jugadores que trabajan muy bien, pero no tenemos tanto gol. Tenemos otras cosas muy buenas. Angel ha jugado de milagro, tenía una molestia a principio de semana y he tenido que cambiarle. Al final ha entrado la pelota en el 94. No hay más, toca seguir», apuntó Luis García.

El Mallorca finalizó el partido situándose cuatro puntos por encima del descenso en una semana donde vuelve a pararse la Liga por los compromisos internacionales. El entrenador no dudó en calificar de muy buena la posición del equipo. «Estamos cojonudos. No hay que perder la referencia de lo que somos. Este Mallorca está cuatro puntos alejados del descenso y hay que estar contentos. Nos falta alguna victoria, pero solo cuatro derrotas en trece partidos quiere decir que el equipo compite muy bien. Cuando tenemos momentos buenos hay que hacer más daño, sacarles más provecho. Hoy no es normal meter solo dos goles o uno ante el Sevilla, generamos mucho para tener más. El equipo se va poniendo retos y cuando tenemos estos momentos tan buenos logrando llegar hay que hacer más daño y es algo que tenemos que exigirnos», apuntó Luis García, que insistió: «Somos un recién ascendido y nunca hemos estado en descenso y estar 4 puntos por encima es para estar satisfechos. Nos va a costar mucho y yo me comparo con los rivales y el Elche tiene tres jugadores delante muy buenos y hay que mirar lo que se han gastado con estos tres futbolistas. No nos damos cuenta de con quién competimos y el equipo da la talle sobradamente», manifestó el preparador rojillo.

En su opinión «los dos goles creo que son evitables, pero no podemos estar perfectos siempre y hay que aprovechar mejor los ratos que jugamos bien», concluyó.