El Mallorca cierra el grifo

Luis García Plaza asegura que el Mallorca está preparado y mentalizado para poner fin a esa tendencia que le ha llevado a perder hasta seis puntos en los últimos minutos de sus encuentros. «Cuando te igualan es porque llegamos con ventaja, que al final es una buena señal, pero nos hemos propuesto el reto de que no pase más. El equipo va a dar un paso adelante en eso y estoy convencido de que lo vamos a hacer», destaca el técnico.

El Mallorca, que este fin de semana recibirá en su centro de operaciones al Elche (domingo, 18.30 horas), seguirá cargando con las bajas de los lesionados Antonio Raíllo y Take Kubo, a las que se une la del sancionado Aleksandar Sedlar.

A su vez, Luis García Plaza arrastra las dudas del delantero estadounidense Matthew Hoppe, con una sobrecarga, y de Dani Rodríguez, dolorido aún por la entrada que sufrió en Cádiz por parte de Iza Carcelén. «Creo que va a llegar», anuncia el técnico acerca del centrocampista gallego. «Ha entrenado limitado y justito y recibió un golpe importante, aunque creo que no va a haber problema. En el caso de Hoppe, ahora mismo es más que no que que sí».

Ataque peligroso

Luis García espera un encuentro complicado pese a que el Elche vive por debajo del Mallorca en la clasificación. «Es un buen equipo», afirma. «Y arriba tiene un poder muy grande, con gente como los Lucas (Pérez y Boyé), el Pipa (Benedetto)... Es un muy buen equipo. Tiene gol y a veces no necesita jugar bien para hacerlos. Son muy ordenados y nos van a exigir dar lo mejor. Pero si sumamos 17 puntos tendríamos una media increíble y ganando daríamos un paso adelante. Porque todos esos puntos que hemos perdido ya no vuelven».

A Luis García tampoco le preocupa esa sanción que le obligará a ver desde la grada los dos próximos partidos del Mallorca. «Me gusta que tanto el árbitro como yo coincidamos en lo que dije, aunque fuera a otra persona. Valoraron que es expulsión y hay que aceptarlo, nada más. Es una pena no poder estar con el equipo, pero ya está. No hay que darle más vueltas. Son los que mandan y hay que aceptarlo. Luego estuve hablando con ellos en tono de concordia. En estos dos encuentros estará ahí abajo Pedro (Rostoll) y llevamos tantos años juntos que es como mi extensión. Creo que fue una expulsión demasiado rigurosa pero solo puedo aceptarla e intentar que no me vuelva a pasar», comentaba un técnico que no espera que Dani Rodríguez no sea sancionado por el tuit en el que criticaba el arbitraje de Cádiz: «No pone nada de los árbitros. Recibe una patada muy dura que le podía haber causado una lesión muy grave y, en este caso, creo que no se le puede sancionar».

Sobre las protestas que prepara la afición del Mallorca para el domingo, el entrenador bermellón las apoya, aunque matiza que la labor arbitral le parece especialmente compleja. «Lo que haga mi afición lo respaldaré. Se merecen todas mis felicitaciones y nos están ayudando muchísimo. Y con respecto a los árbitros, me pongo en su piel. Se pueden equivocar y a veces se equivocan. Todos tenemos que aceptar eso, empezando por ellos mismos. A veces tiene una presión brutal».

El encuentro ante el Elche abrirá un nuevo parón, el tercero en apenas tres meses de Liga. «Hay que aceptarlo», comenta LGP. «Tendremos más tiempo que la otra vez y podremos trabajar otros aspectos que faltan. No hay que darle vueltas, solo espera que los que se van con sus selecciones vuelvan sanos».