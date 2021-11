Dani Rodríguez y el precedente de Mapi León: 601 euros y cuatro partidos de sanción por un tuit

Dani Rodríguez, centrocampista del Real Mallorca, se expone a una posible sanción del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la publicación de un tuit posterior al encuentro de este domingo en el Nuevo Mirandilla de Cádiz en el que criticaba la actuación del colegiado madrileño Pizarro Gómez y su decisión final en la polémica jugada que derivó en la no expulsión de Iza Carcelén. En ese sentido el pasado mes de marzo ya se dio un precedente después de que Mapi León, jugadora del Barcelona, fuera castigada con cuatro partidos y 601 euros de multa por una publicación en términos similares a la del gallego en las redes sociales. Una decisión por la que quedó absuelta casi seis meses después, tras cumplir uno de los encuentros, por el Tribuna Administrativo del Deporte (TAD).

«Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!!», escribía Dani Rodríguez poco después del partido contra el Cádiz en el que el Mallorca acabó perdiendo dos puntos en el tiempo de descuento. El 14 del conjunto bermellón había sido objeto de una dura falta por parte de Iza Carcelén en el minuto 70 de partido que el colegiado sancionó con la expulsión del lateral cadista, que además era el último defensa. Sin embargo y a instancias del VAR, donde estaba el valenciano Mateu Lahoz, el árbitro revisó la jugada a través del monitor instalado a pie de campo y la revirtió por completo al apreciar una falta anterior de Baba sobre el ‘Pacha’ Espino. Amonestó al ghanés y retiró la tarjeta roja a Carcelén, que continuó sobre el campo hasta que Álvaro Cervera lo sustituyó por Osmajic diez minutos más tarde, lo que motivó la reacción de Dani Rodríguez en Twitter. La posible sanción al mallorquinista dependerá de si el Departamento de Integridad de la RFEF denuncia la publicación del jugador y le abre un expediente disciplinario.

Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!! pic.twitter.com/y6qd9A2yam — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) October 31, 2021

La historia, como casi todo en el fútbol, tiene un precedente cercano en el fútbol español. Tras un encuentro entre los equipos femeninos del Real Madrid y el Barcelona, la azulgrana Mapi León, que había sido expulsada por una doble amonestación, respondió a un usuario que le preguntaba por la actuación del árbitro: “Como os gusta buscarme, ¿sinceramente? A mi me daría vergüenza... Hoy me ha tocado a mí, pero es una tras otra, el otro día anularon dos goles que eran válidos al que hoy ha sido nuestro rival. Pero para que vamos a mejorar no?". La respuesta de la RFEF no se hizo esperar y le impuso una sanción de cuatro partidos y 601 euros de multa. A partir de ahí, la futbolista se defendió apelando a la libertad de expresión y el Barcelona recurrió al Comité de Apelación, que se mantuvo inflexible. El club culé no encontró una respuesta positiva hasta casi medio año después, cuando el TAD, que en un principio solo había concedido la suspensión cautelar de la sanción, acabó dejando sin efecto el castigo.

Algo similar le ocurrió a Iago Rodríguez, jugador del O Parrulo Ferrol de fútbol sala, que también fue sancionado con cuatro partidos en abril por una queja en las redes sociales.