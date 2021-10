El foco de las miradas está en Kang in Lee. Recordemos que hoy se juega a las dos de la tarde para que los aficionados de Corea del Sur prácticamente paralicen el país sentándose todos a cenar viendo a su ídolo. 🇰🇷 He is 🔙 pic.twitter.com/bAyouu2tRW — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 23, 2021