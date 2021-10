Luis García alza la voz

Luis García Plaza alza la voz. El entrenador del Mallorca se mostró crítico con los aplazamientos de algunos partidos por los internacionales de selecciones pertenecientes a la Conmebol. «Nosotros, por ejemplo, tenemos a un futbolista como Matthew Hoppe que también está en esta competición y con el que no podemos contar para el próximo encuentro porque no llega a tiempo. En Segunda División todos teníamos claro que en las fechas FIFA perderíamos a algunos internacionales; pero era para todos igual. En este caso no porque se han aplazado algunos partidos (el Real Madrid-Athletic Club y el Granada-Atlético de Madrid) y el nuestro no. Yo no digo que se tenga que aplazar pero no es justo», ha apuntado el técnico mallorquinista en las vísperas del duelo que su equipo disputará este sábado, a partir de las 21.00 horas, en Anoeta ante la Real Sociedad. También se quejó porque «perderemos durante un mes a Baba y quizás a Lago Junior y nadie ni siquiera ha mencionado la posibilidad de suspender esos partidos».

En relación a este partido, LGP puso al conjunto txurri-urdin como ejemplo de lo que debe ser un club que está haciendo las cosas bien. «Ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos años. De hecho, una muestra de su crecimiento es que el filial está en la categoría en la que estábamos nosotros hace unos meses. Como club es un espejo en el que mirarse». El técnico del Mallorca, que además de Hoppe no podrá contar con Sedlar, Kubo ni Antonio Raíllo, habló sobre las lesiones de estos dos últimos. «Lo de Take va dentro de los plazos que nos habíamos trazado inicialmente, pero lo de Raíllo no. En quince días quizás podamos saber más cosas pero va para largo, largo... Hay que ir con mucha prudencia con él, aunque ya digo que queda bastante tiempo para que pueda volver». El preparador mallorquinista también advirtió que Jaume Costa es duda y que el equipo necesita «volver a competir fuera de casa» después de caer en San Mamés y en el Bernabéu en las dos últimas salidas. «A pesar de todo este contratiempo, estamos en una buena posición en la tabla con un buen número de puntos. Pero hay que seguir e iremos a Anoeta con la intención de ganar, sabiendo que será un partido complicado y que es uno de los rivales más difíciles de la Liga».