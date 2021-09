El Chiringuito de Gayà

Protagonista antes, durante y después del encuentro, Josep Antoni Gayà Martínez (Manacor, 2000) Gayà no olvidará jamás su estreno en Primera División. Y no solo por todo lo que sucedió sobre el césped del Santiabo Bernabéu, sino por lo sucedido pasada la medianoche por los aledaños de Chamartín. La imagen del central mallorquín junto a unos ‘seguidores madridistas de Mallorca’, según rezaba su pancarta, después de haber sido entrevistado (o cazado) por el programa El Chiringuito de Jugones desató una corriente crítica hacia el joven futbolista -por parte de un sector de la hinchada mallorquinista- que no tardó en ofrecer su versión para evitar «conflictos y malentendidos con mi afición».

Josep Gayà explicó lo sucedido en la cuenta mallorquinista de @inforcdmallorca en instagram. «Yo, que estaba en el bus desolado por el partido, llamé a mi novia para hablar con ella, ya que había venido por sorpresa a ver mi debut en el Bernabéu. Cuando llegó, no la dejaron entrar y tuve que bajar y salir para poder estar con ella», comentó el central de Manacor. «Junto a ella -siguió Gayà- se encontraban unos amigos que también se habían desplazado para verme (ellos sí son del Real Madrid). Yo llegué allí sin saber qué me encontraría ya que solo iba con la intención de ver a mi novia para poder alegrarme un poco tras la derrota. Una vez allí enseguida llegaron los de El Chiringuito a grabarme y preguntarme cosas sobre mi debut y el partido».



💙 "Me he ACORDADO de mi FAMILIA"



🔴⚫ @Pep_17 GAYÁ, debutante en el @RCD_Mallorca, con @inakivdl en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/lJr6B4U8eU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2021 Para finalizar, el debutante aclara que «el contexto es bastante importante en estos casos. Y el más dolido por el error -su mal control propició el 1-0 a los dos minutos- soy yo», zanjó Josep Gayà. Quizás sea un pecado de juventud. O quizás todo el ruido que se genera en la burbuja de las redes sociales lo que provocó que un acontecimiento como un debut en Primera División con el equipo de tu tierra en el Bernabéu se haya agrietado por ir a saludar a la novia y un grupo de aficionados que lo único que hacían era celebrar el triunfo de su equipo y animar a su paisano. Que no tiene por qué ser incompatible...