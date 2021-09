Real Mallorca: la bofetada más dura del siglo XXI

El Real Mallorca recibió este miércoles en el Bernabéu el golpe más duro de todo el siglo XXI. El grupo balear sufrió un revolcón histórico y su derrota más abultada de las tres últimas décadas. Desde aquel lejano 7 de febrero de 1998, cuando fue golpeado por el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (7-0) con César Luis Menotti y Serra Ferrer en los banquillos. Desde entonces no había sufrido una humillación de tal calibre.

En relación a la abultada derrota, Luis García Plaza entonó el mea culpa por el planteamiento y por el mal partido realizado por sus jugadores. «Si haces muy mal partido en otro campo, pierdes;pero si lo haces aquí, te puede pasar lo que nos ha pasado: salir goleado. El partido ya empieza mal al regalar el balón a los dos minutos. También es mala suerte. Son cosas que pasan... Pero poco hay que decir cuando haces un partido tan malo. Nos han superado en transiciones, en velocidad, en todo. Es verdad que hemos tenido ocasiones para marcar más goles, de hecho de las veces que he venido aquí ha sido el que más oportunidades, pero es cierto que ellos también han podido hacerlo. Hemos hecho un muy mal partido y ya está. Estamos dolidos, pero con ganas de entrenar mañana y no hay que darle más vueltas. Aquí si haces un partido malo, te puedes llevar una goleada».

Preguntado por las sensaciones de los futbolistas al término del encuentro, LGPfue rotundo: «Pues cómo va a estar el vestuario. Dolido, con la cabeza gacha, enrabietado... todos somos los responsables. Hemos jugado muy mal y cuando lo haces tan mal ante este rival pues a veces suceden estas cosas. Nos han superado completamente. Aquí tienes que hacer un gran partido para intentar no salir derrotado».

A pesar de la goleada encajada, el técnico madrileño apuesta por la prudencia. «Nadie nos tiene que sacar de la línea que hemos mantenido hasta ahora. Pido a la afición que el domingo nos ayude para intentar levantar el ánimo y seguir por nuestro camino. Estamos muy jodidos, enrabietados, pero mañana hay que entrenar y pensar ya en el encuentro ante Osasuna. No nos queda otra. Hemos estado mal y el peor de todos yo».

También se le mencionó el desafortunado estreno de Josep Gayà en Primera. «A Gayà le doy las gracias por jugar y por intentarlo porque no es fácil reponerse de lo que le ha pasado a los dos minutos. Es un chaval que ha debutado en Primera División y eso siempre le quedará grabado. Pero no solo en Primera, sino ante uno de los mejores equipos del mundo. Atrás tenemos lo que tenemos, estamos en cuadro y quizás no recuperemos a nadie hasta el día del Levante, por lo que tendremos que seguir con los jugadores aptos. No queda otra que levantar el ánimo y seguir».

Finalmente, Luis García Plaza insistió en mirar hacia el futuro. «El primero que ha estado mal he sido yo y ya está. No hay que darle más vueltas. No hemos estado a la altura del partid, pero hay que levantarse. Es verdad que hemos sido un desastre, el primero el entrenador, pero debemos mirar al futuro. Insisto en que este resultado no nos debe sacar de nuestra línea. Tenemos ocho puntos y se ha hecho un partido muy malo».