El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró contento tras la goleada al Mallorca (6-1) en la sexta jornada de Liga y aseguró que tiene «la suerte de entrenar a un equipo valiente que aprende rápido», además de destacar las actuaciones de Karim Benzema y Marco Asensio, autores de dos y tres goles, respectivamente.

«¿Qué hago diferente respecto al año pasado? Nada, yo pongo mi experiencia en el equipo y le doy todo lo que puedo, mi confianza, tengo la suerte de entrenar un equipo valiente con mucha calidad que aprende rápido y ya está», dijo Ancelotti al ser cuestionado por la mejoría de la plantilla en apenas un par de meses.

«Asensio lo hizo muy bien esta noche», destacó al balear tras su triplete. «Es verdad que ponerle en esta posición daña mucho al contrario, es muy peligroso para el rival porque él tiene mucha calidad entre líneas, chuta bien, combina muy bien (...) ojalá pueda marcar tres goles la próxima semana», deseó Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la victoria en casa.

«La de hoy es su posición, no en banda, si empujamos con el lateral él puede jugar por fuera y ser más defensivo, pero con el balón entra por dentro y esto le gusta. Ahí es muy peligroso como ha hecho en el tercer gol», añadió sobre Asensio.

«Tenemos una buena mezcla en la plantilla entre experiencia y juventud. Hoy han mostrado ese calidad los jóvenes pero sin olvidar que la experiencia es un componente importante en el fútbol. Me gustó que los que no juegan mucho estaban listos. Isco, Jovic, que no juegan mucho, estaban listos», subrayó el técnico italiano, que ha conseguido igualar su mejor arranque liguero con los blancos con 16 de 18 puntos posibles.

Sobre Benzema dijo que «en este momento Karim está muy bien». «Pensar que ha marcado ocho goles puede hacer olvidar que está jugando muy bien... se retrasa, busca el balón, da asistencias, es un delantero que no solo marca gol y es completo en todos los sentidos. El día que esté cansado meteremos a Jovic porque lo está haciendo muy bien. Lo poco que está jugando lo está haciendo bien. Cuando Benzema necesite descansar va a jugar él», incidió.

Además, sobre el centro del campo, donde no estuvieron este miércoles ni Modric, ni Kroos, ni Casemiro, el técnico merengue dijo que «el futuro del Real Madrid está seguro con estos jugadores, con Valverde, con Camavinga, con Blanco y creo que el presente es bueno con Modric, Kroos, Casemiro». «Tenemos un medio campo muy, muy fuerte en todos los sentidos», sentenció Ancelotti.