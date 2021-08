Kang In Lee, un negocio redondo para el Mallorca

Kang In Lee ya está en Palma para subirse a la cubierta del barco que patronea Luis García Plaza y poner todo su talento al servicio del Real Mallorca. Considerado una de las joyas del fútbol asiático y a su vez uno de sus mayores iconos mediáticos, el jugador surcoreano tomó tierra este domingo en Son Sant Joan con la carta de libertad dentro del equipaje después de resolver su salida del Valencia, el club que lo había acogido y formado desde su llegada a Europa, hace ahora una década. La entidad che, que tenía prisa por reducir las plazas de extracomunitarios de su plantilla para poder inscribir al delantero brasileño Marcos André, acabó abriéndole las puertas de Mestalla en una condiciones francamente ventajosas para los de Son Moix, ya que ni siquiera se ha asegurado un porcentaje en el caso de una futura venta, tal y como se había valorado en un principio. Un negocio redondo.

El Mallorca ha acabado encontrando una gran oportunidad de mercado a solo dos días para que LaLiga le eche el candado al primer plazo de inscripción de la temporada. Kang In Lee, que hasta hace no mucho portaba la bandera de la cantera valencianista, se quedaba al margen de un proyecto que durante el verano ha asistido a su enésima reforma y el Mallorca aprovechaba la situación para dar un salto de calidad. El jugador, por su parte, prefería prolongar su carrera en España y anteponía la propuesta isleña a las otras que había recibido del extranjero. Hoy se someterá al pertinente reconocimiento médico y si no hay nada extraño firmará el contrato que le unirá al club de Son Moix, en principio, para las cuatro próximas temporadas.

Experiencia

Con solo 20 años, Kang In Lee (Incheon, 2001) ya sabe lo que es desfilar por la Primera División, la Europa League o, incluso, la Liga de Campeones. Debutó en la Liga con Marcelino García Toral (temporada 2018-19) y ha jugado 44 partidos con el Valencia en los que ha marcado dos tantos, aunque en lo que va de curso todavía no se ha estrenado. Internacional absoluto en seis ocasiones con Corea del Sur, también participó con su país en los últimos Juegos de Tokio, en los que marcó tres tantos. En 2019 fue elegido mejor jugador del último Mundial sub’20 de Polonia, aunque en Valencia nunca llegó a conseguir la titularidad con ninguno de los últimos entrenadores. En esa dirección, en Mallorca se la abrirán nuevas posibilidades, aunque previsiblemente Luis García Plaza lo utilizará en cualquiera de las tres posiciones de la línea de mediapuntas, donde podrá asociarse con el otro gran valor de futuro del fútbol oriental, Take Kubo.

Reclamo publicitario

«En el Valencia CF me he formado como futbolista, pero sobre todo como persona», escribía Kang In Lee a modo de despedida en sus redes sociales antes de subir al avión que lo trajo a Mallorca y cerrar definitivamente la puerta del club que lo ha visto crecer desde 2011. «Hoy me despido del Valencia CF y de su afición y lo hago con el respeto que merecen. Ahora he de afrontar el futuro y lo hago con ilusión y gritando: amunt!», señalaba.

Como sucede con Take, Kang In Lee es un gran reclamo publicitario en su país, donde es considerado un gran estrella y ejerce como la imagen de grandes multinacionales como Adidas, Pepsi, Gatorade o LG. Para el Mallorca, su fichaje supone otro gran impulso en ese mercado y una excelente oportunidad para crecer tanto deportiva como económicamente. Otro rincón del planeta fijará su mirada en Son Moix.