Luis García Plaza: «Merecíamos ganar con diez y con once»

Luis García Plaza vuelve a llevar la sonrisa tatuada en la cara. Apenas se la ha quitado desde que llegó aunque ahora, entre las montañas de la Primera División, luce diferente. «Son cuatro puntos en dos partidos y un inicio soñado», resumía el técnico del Mallorca desde la sala de prensa de Mendizorroza. Un escenario maldito durante los tres últimos lustros en el que su equipo igualó, en pleno agosto, el número de victorias fuera de casa que consiguió en toda la temporada anterior que pasó en Primera.

«La primera parte ha sido igualada, hemos tenido opciones y ellos también», empezaba explicando Luis García Plaza. «En el medio campo estábamos igualados en la pelea, pero tampoco merecía ir ganando nadie. Es mi sensación. Pero en la segunda parte, con diez y con once, creo que hemos sido mejores. Ya merecíamos el gol antes, con la oportunidad de Abdón, y habíamos llegado mucho más. El equipo me ha gustado mucho, sobre todo por su personalidad. De la manera que jugamos algún día nos meterán tres, porque arriesgamos mucho en la salida del balón y tendremos alguna pérdida, seguro. Pero les he pedido que muestren la personalidad que tiene el equipo, en casa y fuera, sin importar el rival. Estoy muy contento. Y estoy contento por todos. Por Fer, por Abdón, por Salva... Por todos los que han jugado. El grupo es excepcional, con nuestros defectos, que son muchos, y se va a dejar la piel por el club. Perderemos muchos encuentros y en alguno nos van a dar una hostia buena, pero da gusto verlo jugar y ver lo que propone», argumentaba.

LGP cree que el Mallorca ha avanzado mucho terreno al prolongar el manual de estilo de la campaña anterior. «La continuidad de un entrenador y de un grupo hace mucho. Aun así, pasaremos momentos malos», volvía a avisar para rebajar la euforia del momento. «Creo que lo hemos hecho siendo mejores que el rival, pero es que así también puedes perder porque esto es fútbol y aquí hay mucho nivel. Tenemos que intentar que estén todos y todos a tope. Los nuevos van entrando y cogiendo el hilo y una vez que cierre el mercado todo irá a mejor. Tengo confianza en todos».

Preguntado por la buena defensa ejercida sobre Joselu Mato, el técnico reconocía que su plan había salido bien. «Joselu es uno de los mejores de la Liga por alto y tratamos de apretar muy arriba para que jugaran más directo y que Baba no saltara tanto. También hemos intentado estar muy cerca de Manu (García), que tiene una creatividad tremenda y ya la sufrimos con el Sporting. A partir de ahí, creo que los hemos encontrado bien entre líneas con los movimientos de Dani (Rodríguez) y de Take, fijando más la banda con Jordi (Mboula) y con otra gente entre líneas. Y creo que nos ha salido bien. Los hemos apretado bien y hemos hecho un buen trabajo a nivel de presión. Aún nos falta un equipo de experiencia y creo que iremos cogiéndole el aire a la categoría».

Luis García no le concedía una gran importancia a la expulsión de Rubén Duarte. «La segunda parte es nuestra. Veía que podíamos ganar y teníamos pensados los mismos cambios. Merecíamos ganar. Y luego ha sido más fácil, claro, pero hemos demostrado personalidad, concluía el entrenador del Mallorca.