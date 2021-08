Raíllo, Sastre y Jaume Costa, bajas del Mallorca en Vitoria

El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, manifestó en la previa del encuentro ante el Deportivo Alavés, que en el choque de este sábado es importante puntuar. «Mi idea es jugar igual fuera que dentro, después el rival te deja o no. La idea es jugar igual, aunque siempre se sacan más puntos en casa que fuera. Vamos a ir a ganar a mí me da igual jugar en casa o fuera».

El técnico tiene bajas importantes para esta partido. No viajan Sastre, Raíllo y Jaume. «Sastre se lesionó el miércoles y estará dos partidos fuera. Raíllo no va a estar, tiene problemas en el tobillo, el otro día jugó con molestias y han ido un poco a más. No es preocupante, pero no jugará. Vamos a ver hasta el día del Espanyol o hasta después del parón. Tampoco está Jaume. Vamos con bajas, sobre todo en los laterales y si ahí nos pasa algo, habrá que inventar algo» manifestó Luis García. También anotó que tiene una duda, pero prefirió no desvelarla.

Sobre la presencia de Fer Niño el técnico reflexionó. «Me estoy haciendo mayor. Entrenar a su padre y ahora a su hijo y es algo que te llama la atención. Yo le entrené en el Elche a su padre y ahora me toca a su hijo. Es un futbolista con mucho futuro y ha demostrado cosas en Primera. Es un delantero con un perfil diferente y nos viene muy bien. Hemos conseguido el mínimo de los fichajes y hay que esta abiertos a mejorar y atentos. Yo y el club queríamos este número de fichajes, pero hay que estar abiertos al mercado de fichajes», declaró el técnico mallorquinista. «Siempre hay que estar abiertos a mejorar el equipo y si tenemos huecos y disponibilidad lo haremos. Si encontramos algo que nos guste vamos a traerlo», declaró.

Sobre Trajkoviski, el jugador sabe que tiene que encontrar equipo y la idea es que salga, aunque ahora no sabe si lo hará o no. «El sabe que será mi última opción. Es el último de la gente de ataque y un futbolista tiene que ser feliz y debe encontrar un destino donde pueda desarrollar su juego y destaque y pueda volver», dijo.

Sobre el Alavés, el entrenador del Mallorca explicó que «lo que buscamos es lo que han encontrado ellos, la consolidación en Primera. Intentan combinar y no creo que sea un club de nuestra Liga, tal vez lo será dentro de cuatro años, pero por ahora no lo es. No nos podemos comparar con equipos por ahora como el Alavés», dijo. Sobre el Mallorca que desea ver en Mendizorroza, LGP manifestó: «Quiero un equipo valiente y hay que sacar más rédito cuando tengamos el control del partido. Cuando juguemos 60 minutos mejor que el rival como ocurrió contra el Betis, hay que sacar más rendimiento al encuentro porque en una que ellos lleguen, pueden hacerte daño».